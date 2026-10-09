전원주는 출연료 논란…이미숙은 제작진에 "광고비 내가 줄게"

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이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '이미숙_숙스러운 미숙씨'

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배우 전원주가 유튜브 출연료 논란이 불거진 가운데 이미숙은 제작진에 광고비를 주겠다고 말했다.9일 '이미숙_숙스러운 미숙씨' 채널에는 "첫사랑 오빠를 찾아서(?) 두 자매의 신흥시장 추억 여행" 영상이 게재됐다.영상 속 이미숙은 자매와 함께 서울 해방촌 신흥시장을 찾아 어린 시절 기억이 남은 골목을 걸었다.시장을 돌던 이미숙은 "스타일리스트 동생 카페에 가서 커피 한잔하자"고 했다. 오랜 세월 이미숙의 스타일을 책임져 온 스타일리스트가 운영하는 가게였다.그런데 제작진 쪽에서 제동이 걸렸다. "광고비 못 받았는데." 계약도 없이 가게가 영상에 그대로 나간다는 점을 농담처럼 짚은 것이다.이미숙은 망설임 없이 "내가 줄게. 얼마냐"라고 말했다. 이어 그는 "많이 도와주고 그러는데 광고비를 찾고, 나쁜 놈일세"라며 제작진을 타박해 웃음을 자아냈다.늘 곁에서 일해주는 사람의 가게를 소개하는데 돈부터 셈할 일이 아니라는 얘기였다.촬영팀은 그대로 카페로 향했다. 때마침 스타일리스트도 도착했고, 이미숙은 반갑게 그를 맞았다.한편 전원주가 운영하는 유튜브 채널 '전원주인공'(구독자 약 11만4000명)은 지난 8월 제작진이 전원 하차하겠다는 뜻을 전하면서 사실상 멈춰 섰다.전원주는 지난달 11일 사미자의 유튜브 채널 '오미자 말고 사미자'에 나와 "내가 돈 좀 올리려고 했더니 그만두겠대서 '그냥 하자'고 했다"며 제작 중단 배경을 설명했다. 이 발언 이후 출연료를 둘러싼 갈등이 있었던 것 아니냐는 말이 돌았다.회당 출연료가 70만원이라는 보도까지 나왔지만, 소속사 스카이피플엔터테인먼트는 "사실이 아니다. 이런 이야기가 왜 나왔는지 모르겠다"며 선을 그었다. 채널 재개 시점은 미정이다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr