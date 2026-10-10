이미지 크게보기 사진 = SBS '무엇이든 해줄지니-비서진'

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'무엇이든 해줄지니-비서진' 서장훈이 소비 습관에 대해 얘기했다.9일 방송된 SBS '무엇이든 해줄지니-비서진'에는 서장훈이 ‘my 스타'로 함께했다.이날 서장훈은 촬영을 매끄럽게 하기 위해 평소 집에서만 하루 한 끼를 먹는다고 했다. 이를 들은 김광규는 "재산도 많은데 열심히 사신다. 재산이 수천억 대인데"라며 감탄했다. 서장훈은 곧바로 "수천억이 어디 있나"라고 받아쳤다.이서진도 거들었다. 그는 "건물은 왜 내놨나. 기사까지 났던데"라며 재력 이야기를 정면으로 꺼냈다. 건물이 3채라고 털어놓은 서장훈은 "다들 나름의 어려움이 있다"며 속내를 내비쳤다.서장훈은 ‘2조 재산설'이 어디서 시작됐는지도 짚었다. 그는 "김희철이 맨날 '아는 형님'에서 '이 형 몇천억 있어' 이러다가 결국 2조까지 갔다"며 "맨날 ‘2조 부자'라고 나오는데, 우리나라에 2조 있는 분이 몇 분 있는지 자료를 찾아봤는데 35명 계신다"고 꼬집었다.김광규가 "거기에 장훈이 들어가는 거야? 대단하신 분이네"라고 너스레를 떨자, 서장훈은 “100명 중에 5~6분은 믿는다. '제가 도대체 뭘 해서 2조를 벌 수가 있을까요?'라고 여쭤본다”며 억울해했다.이서진은 "우리나라에 500억 이상 가진 사람이 5,000명 정도 된대"라며 정보를 보탰다. 김광규가 서장훈을 가리키며 "우리 대감마님도 포함되는 거잖아"라고 하자, 이서진은 "난 택도 없다"며 자세를 낮췄다.서장훈은 "그 정도로 부자가 아니다"라고 몸을 낮춘 뒤 재산을 모은 비결을 풀어놨다. 그는 "선수 때 제가 번 걸 집에서 쓰지 않았다. 오롯이 모으니까 그게 쌓이면서 조금 더 늘어난 거다"라고 돌아봤다.그렇다면 서장훈은 어디에 돈을 쓸까. 가장 많이 쓰는 곳을 묻는 질문에 서장훈은 "저를 위해 쓰는 건 음식 배달비 말고는 없고 아무것도 안 산다. 옷을 사고 싶어도 맞는 게 있어야 사지"라고 답했다. 이어 "전기세도 아낀다. 웬만한 건 최소로 줄일 수 있는 건 줄인다"고 덧붙였다.한편 서장훈은 지난 2000년 28억 원에 낙찰받은 서초동 빌딩을 비롯해 동작구, 마포구에도 빌딩을 보유하고 있다. 이를 합친 부동산 가치만 700억 원 이상인 것으로 알려졌다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr