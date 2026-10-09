그룹 클릭비 출신 오종혁이 오랜 시간 여드름과 흉터로 고민해 온 사실을 털어놓는다./사진제공=채널A

그룹 클릭비 출신 오종혁이 오랜 시간 여드름과 흉터로 고민해 온 사실을 털어놓는다./사진제공=채널A

그룹 클릭비 출신 오종혁이 오랜 시간 여드름과 흉터로 고민해 온 사실을 털어놓는다.9일 방송되는 채널A '뷰티클리닉 터치미' 11회에는 프로그램 최초 남성 주인공으로 오종혁이 출연한다. 과거 '원조 꽃미남'으로 사랑받았던 그는 이날 피부 고민과 평소 관리 습관을 공개한다.오종혁은 그동안 사회관계망서비스(SNS)에서 접한 정보를 바탕으로 자신만의 피부 관리법을 고수해 왔다고 밝힌다. 그러나 일부 습관이 오히려 피부 상태를 악화시키는 원인으로 지적돼 출연진을 놀라게 한다.여드름 흉터를 가리기 위한 두꺼운 메이크업과 잘못된 클렌징 방법이 문제로 꼽힌다. 공개된 예고 영상에는 "피부 이식이 필요한 수준"이라는 자막까지 등장해 오종혁의 피부 상태에 관심이 쏠린다.오종혁의 피부 개선을 돕기 위해 나선 이종훈 터치 마스터는 '얼굴도 마음도 흉지게 하는 여드름'을 주제로 원인과 관리 방법을 짚는다. 그는 염증의 깊이와 지속 기간에 따라 흉터의 정도가 달라질 수 있다고 설명한다. 특히 진피층까지 염증이 침범하면 콜라겐과 엘라스틴이 손상돼 흉터가 남을 수 있다고 덧붙인다.오종혁은 피부 상태에 맞춘 2단계 솔루션을 받는다. 약 8주 동안 홈케어를 병행하며 잘못된 생활 습관을 개선하는 데에도 힘쓴다.관리를 마친 오종혁은 한층 달라진 모습으로 스튜디오에 등장해 출연진의 호응을 얻었다는 후문이다. 오종혁의 피부 개선 과정과 관리 결과는 9일 오후 8시 방송에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr