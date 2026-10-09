윤소희의 SNS에 악플이 쏟아지고 있다. / 사진=텐아시아DB, SNS

과거 유튜브 채널 '위라클'에 게재된 영상이 뒤늦게 주목받고 있다. / 사진='위라클' 캡처

유튜버 박위의 과거 가족 모임 영상이 온라인상에서 재조명되면서 배우 윤소희에게도 비판이 이어지고 있다.최근 온라인 커뮤니티와 SNS 등에서는 박위가 2024년 9월 자신의 유튜브 채널 '위라클'에 올린 '시댁에서 맞이한 첫 추석' 영상이 다시 확산되고 있다.영상에는 박위와 아내 송지은이 가족들과 함께 명절을 보내는 모습이 담겼다. 박위의 아버지인 박찬홍 PD를 비롯해 그의 수양딸로 알려진 배우 윤소희도 자리에 함께했다.일부 누리꾼들은 식사 자리에서 송지은을 대하는 가족들의 태도에 의문을 제기했다. 박위가 식사 전 기도에서 송지은보다 윤소희의 이름을 먼저 언급한 점과 송지은만 다른 가족들과 다른 식기를 사용한 점 등이 문제로 거론됐다. 이를 두고 일각에서는 며느리인 송지은이 가족 모임에서 소외된 것 아니냐는 추측이 나왔다. 다만 영상에 담긴 장면만으로 실제 차별이 있었는지는 확인하기 어렵다.논란은 당시 함께 식사했던 윤소희에게까지 번졌다. 일부 누리꾼들은 윤소희의 SNS를 찾아가 "왜 본인 집이 아닌 다른 집에 갔냐", "이건 아니지 않냐", "대단하다" 등의 댓글을 남겼다.이번 논란은 박위의 KTX 낙상 사고 영상이 도마 위에 오른 뒤 과거 가족 모임 영상까지 재조명되면서 시작됐다. 앞서 박위는 지난 8월 21일 KTX에서 내리던 중 휠체어 바퀴가 사회복무요원의 발에 걸려 넘어지는 모습이 담긴 CCTV 영상을 공개했다. 이후 사고 당시 근무자가 사과하는 장면을 제외한 채 영상을 게시했다는 사실이 알려지면서 비판받았다.이에 박위는 "저를 도와주시기 위해 최선을 다해주셨고 정중하게 사과해 주셨던 근무자님의 입장을 생각하지 못했다"고 사과했다. 이후 유튜브 활동을 중단하겠다고 밝혔으며, 예정된 강연이 취소되고 서울시 홍보대사직에서도 물러났다.한편 박위와 그룹 시크릿 출신 송지은은 2024년 10월 결혼했다. 두 사람은 유튜브 채널과 방송을 통해 결혼 생활을 공개해 왔다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr