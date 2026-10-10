빠니보틀이 '지구마불4'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

빠니보틀이 '지구마불4'에 출연한다. / 사진제공=ENA, TEO

여행 크리에이터 빠니보틀이 '지구마불 세계여행'에 네 시즌 연속 출연한다.오는 17일 첫 방송되는 ENA 예능 '지구마불 세계여행4'(이하 '지구마불4')는 빠니보틀, 곽튜브, 원지가 김태호 PD가 기획한 부루마불 게임을 통해 세계 곳곳을 여행하는 프로그램이다.빠니보틀은 지난해 MBC '태어난 김에 세계일주4'에서 기안84와 함께 중국과 네팔 등을 여행했다. 당시 기안84는 제작발표회에서 "박수 칠 때 떠나는 게 멋진 것 같다"며 시즌4를 끝으로 프로그램에서 하차하겠다는 뜻을 밝혔다. 반면 빠니보틀은 '지구마불 세계여행'에 네 시즌 연속 합류하며 여행 예능 출연을 이어간다.빠니보틀은 새 시즌을 앞두고 "시즌4 제작이 결정되면서 장수 프로그램으로 넘어가는 느낌이 들어 뿌듯한 마음"이라고 소감을 전했다.이번 시즌은 '지구마불 여행 필름 페스티벌'을 콘셉트로 진행된다. 빠니보틀은 "여행이라는 게 원래 영화 같은 순간이라고 생각해 왔다"며 자신의 여행을 '로드무비'에 비유했다. 이어 "로드무비를 예전부터 좋아했고, 내 여행도 길에서 만나는 사람들과 풍경들로 인생을 채운, 일종의 로드무비라고 생각한다"고 설명했다.새 시즌에는 천우희, 강소라, 카이, 박명수, 세훈 등이 여행 파트너로 참여한다. 빠니보틀은 "이전에도 그랬지만, 여행을 너무나 즐기고 사랑하는 분들이 오셔서 외로울 수 있었던 여정을 알차게 메워주셨다"고 말했다.지난 시즌 우승자인 빠니보틀은 이번에도 우승에 자신감을 보였다. 그는 "다양한 대리만족을 통해서 여행에 대한 다양한 시선을 보여줄 수 있는 건 나뿐이라고 자신한다"고 밝혔다. 자신의 여행기가 가진 강점으로는 "솔직함"을 꼽았다.마지막으로 빠니보틀은 "이번에도 눈이 즐거운 다양한 여행지와 시즌1과는 많이 달라진, 각 등장인물들의 성장 서사를 엿보실 수 있다"며 관심을 요청했다.'지구마불4'는 17일 오후 7시 50분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr