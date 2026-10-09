김규리가 가족과 함께 운영하는 것으로 알려진 카페 앞에 태극기가 거꾸로 게양돼 있다. / 사진=텐아시아DB, SNS 갈무리

배우 김규리가 가족과 함께 운영하는 것으로 알려진 카페 앞에서 태극기가 거꾸로 걸린 모습이 포착돼 논란이 일고 있다.최근 SNS와 온라인 커뮤니티에는 전남 영암에 위치한 한 카페 앞에 태극기가 뒤집힌 채 게양된 사진과 영상이 올라왔다. 해당 카페는 김규리와 가족이 운영하는 곳으로 알려졌다.공개된 사진에는 카페 앞 전봇대에 걸린 태극기가 거꾸로 펄럭이는 모습이 담겼다. 특히 국경일인 9일 한글날을 앞두고 해당 사진이 확산되면서 태극기 게양 상태를 두고 논란이 불거졌다.이를 접한 일부 누리꾼들은 "충격적이다", "한글날 앞두고 뭐 하는 거냐" 등의 반응을 보이며 비판했다. 반면 태극기를 누가 설치했는지 확인되지 않은 상황에서 김규리에게 책임을 묻는 것은 섣부르다는 의견도 있다.현재 해당 태극기를 게양한 사람이 누구인지는 확인되지 않았다. 김규리나 카페 관계자가 직접 설치했는지도 알려지지 않았으며, 단순한 실수였을 가능성도 배제할 수 없다.김규리와 카페 측은 해당 논란에 대해 별도의 입장을 밝히지 않은 것으로 전해졌다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr