도경완이 '편스토랑'에 출연했다. / 사진=텐아시아DB

도경완이 '편스토랑'에 출연했다. / 사진=KBS

도경완이 '편스토랑'에 출연했다. / 사진=KBS

방송인 도경완이 KBS 퇴사 후 후회했던 순간이 있었다고 털어놨다.지난 8일 방송된 KBS2 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에는 도경완이 새로운 편셰프로 출연했다. 2019년 프로그램 첫 방송 당시 원년 MC로 활약했던 도경완은 프리랜서 선언 이후 5년 8개월 만에 KBS에 복귀했다.이날 도경완은 "오랜만에 고향집 '편스토랑'에서 편셰프로 인사드립니다. 원년 MC 도지배인 도경완입니다"라고 인사했다. 이연복 셰프와 이정현을 비롯한 출연진도 그를 반겼다.이어 도경완과 장윤정 부부의 새로운 집이 공개됐다. 거실에는 두 자녀 연우와 하영이 그린 그림이 걸려 있었고, 안주와 술을 보관하는 별도의 냉장고도 마련돼 있었다.도경완은 오랜만의 KBS 출연을 기념해 집에 빨간색 융단을 깔고 정장을 차려입은 채 제작진을 맞았다. 직접 폭죽까지 터뜨렸지만, 장윤정이 떠오르자 "빨리 치워야 해"라며 서둘러 정리해 웃음을 안겼다.이날 도경완은 평소 혈당을 신경 쓰는 장윤정을 위해 치킨과 육전, 비빔국수로 구성된 안주 3종을 준비했다. 요리 도중 손종원 셰프와 자신이 닮았다고 주장하며 그의 행동을 따라 하기도 했다. 이를 지켜보던 장윤정은 "킹 받아"라고 반응했다.식사를 하던 중 두 사람은 도경완의 퇴사에 관한 이야기를 나눴다. 도경완은 고등학교와 공군사관학교, KBS까지 인생에서 세 번 그만둔 경험이 있다며 "(퇴사 후) 후회한 적도 있다"고 고백했다.장윤정은 남편에 대해 "그동안 의미 있는 일을 한 것"이라며 "(남편은) 자존감이 굉장히 높은 사람인데 날 만나서"라고 말했다. 이어 "짠할 때가 있다"며 남편을 향한 안타까운 마음을 전했다.부부는 연애 시절도 떠올렸다. 장윤정은 당시 자신이 겪고 있던 어려움을 도경완에게 처음 털어놨다고 밝혔다. 도경완은 "내게 SOS 신호처럼 느껴졌다"며 장윤정의 곁을 지키게 된 이유를 설명했다. 두 사람은 비밀 연애 4개월 만에 결혼했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr