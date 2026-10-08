배우 노윤서가 '언니네 산지직송3'에서 활약 중이다. / 사진=텐아시아DB

'언니네 산지직송3'에 정상훈이 출연한다. / 사진제공=tvN

배우 노윤서가 13m 길이의 대형 벽화 작업에 도전한다.8일 방송되는 tvN 예능 '언니네 산지직송3' 10회에서는 여수로 향한 염정아, 박준면, 강유석, 노윤서의 새로운 이야기가 펼쳐진다.이날 노윤서는 평소 버킷리스트였던 벽화 그리기에 나선다. 선화예고와 이화여대에서 미술을 전공한 그는 김선영을 비롯한 출연진과 함께 여수 성두마을의 빈 벽을 꾸미기로 한다.그러나 작업할 벽의 길이가 무려 13m에 달해 예상보다 큰 규모에 당황한다. 노윤서는 "이런 대형 작업은 처음"이라며 부담감을 털어놓는다. 이후 미술 전공 경험을 살려 작업을 이끌며 출연진과 함께 벽화를 완성해 나가 눈길을 끈다.방송에는 배우 정상훈도 게스트로 합류한다. 연애 예능 콘셉트로 꾸며진 오프닝에서 노윤서는 낯선 분위기에 "'환승연애'를 찍어야 할 것 같다"고 말해 웃음을 안긴다. '메기남'으로 등장하는 정상훈은 자신의 매력으로 '복코'를 꼽는다. 그는 "'그분'은 저 없으면 못 살 것 같다"며 자신감을 보이는가 하면, "라이벌이요? 조정석?"이라고 말한다.여수에서의 고추 수확 작업도 이어진다. 촬영 당시인 8월, 체감온도가 40도에 가까운 무더위 속에서 출연진은 고추밭으로 향한다. 뜨거운 햇볕과 매운 고추 향에 염정아마저 "쓰러질 것 같다"고 말할 정도로 힘겨운 작업이 이어진다.이후 정상훈과 염정아는 저녁 식사를 준비한다. 정상훈은 "초등학생 때부터 요리를 시작했다"며 감자전과 차돌시래깃국을 만든다. 염정아는 하동에서 가져온 묵은지와 2.2kg짜리 닭을 활용해 묵은지닭볶음탕을 선보인다.'언니네 산지직송3' 10회는 이날 오후 8시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr