탑 / 사진=탑스팟픽쳐스

탑 솔로 투어 포스터 / 사진=탑스팟픽쳐스

그룹 빅뱅 출신 가수 탑이 태국 방콕을 솔로 투어 일정에 추가했다.소속사 탑스팟픽쳐스(TOPSPOT PICTURES)에 따르면 탑은 오는 24일 방콕에서 'T.O.P PRE-STUDIO 2026 in BANGKOK'을 연다. 탑이 태국에서 단독 공연을 여는 것은 이번이 처음이다.탑은 지난 8월 홍콩과 타이베이에서 투어를 시작했다. 타이베이에서는 공연이 매진돼 한 회차를 추가했으며, 방콕에 이어 오는 11월 6일 도쿄, 12월 19일 가오슝에서 공연을 이어간다. 투어 포스터에는 'AND MORE'라는 문구를 담아 추가 일정도 예고했다.올해 데뷔 20주년을 맞은 탑은 첫 솔로 정규앨범 '다중관점(ANOTHER DIMENSION)'에 이어 자신의 이름을 내건 투어를 진행하고 있다. 'T.O.P PRE-STUDIO 2026'은 관객이 공연 구성에 참여하는 방식으로 기획됐다. 탑과 팬들이 현장에서 의견을 나누고 콘텐츠를 함께 완성하는 과정에 초점을 맞췄다.앞선 공연에서는 사전 투표를 통해 함께 들을 앨범 수록곡과 무대에서 소개할 팬 창작물을 선정했다. 팬들이 제작한 편곡과 아트워크를 탑과 함께 감상하는 'TOPSX 아카이브' 코너도 마련됐다. 공연명 'PRE-STUDIO' 역시 팬과 아이디어를 주고받는 이러한 구성을 반영했다.한편, 탑은 지난 2일 그룹 애프터스쿨 출신 배우 나나와의 열애를 인정했다. 두 사람은 탑의 첫 솔로 정규앨범 '다중관점' 타이틀곡 '완전 미쳤어!' 뮤직비디오 촬영을 계기로 인연을 맺었다. 이후 가까워져 지난 6월께 연인 관계로 발전했다.열애 공개 이후에는 국내 팬들이 준비하던 전시회가 취소됐다는 소식도 전해졌다. 탑의 국내 팬사이트 최승현닷컴은 지난 4일 오는 31일부터 11월 1일까지 개최할 예정이던 'OFF GRID : NEW GROUND'를 취소한다고 공지했다. 주최 측은 예약 인원 부족에 기존 신청자들의 취소까지 겹치면서 운영이 어렵다고 판단했다고 전했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr