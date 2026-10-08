윤택과 이승윤이 '김주하의 데이앤나잇'에 출연한다. / 사진제공=MBN

윤택과 이승윤이 '김주하의 데이앤나잇'에 출연한다. / 사진제공=MBN

방송인 윤택이 '나는 자연인이다' 촬영 비하인드를 전한다.오는 10일 방송되는 MBN '김주하의 데이앤나잇' 46회에는 윤택과 이승윤이 출연한다. 이날 윤택은 방송 당시 근육질 몸매와 외모로 화제를 모았던 일명 '미남 자연인'을 언급한다. 해당 자연인의 영상이 공개되자 출연진은 놀라움을 감추지 못하고, 김주하 역시 환호한다.윤택은 "미남 자연인을 소개해달라는 연락이 엄청나게 왔다"라며 "결혼하고 싶다. 어디 있는지 알려달라는 연락을 받았다"라고 밝힌다. 이어 "캐나다를 비롯해 외국에서도 연락이 왔다"고 덧붙인다. 방송 이후에도 해당 자연인과 연락을 이어갔다는 윤택은 그의 달라진 근황도 전할 예정이다.윤택과 이승윤은 15년간 '나는 자연인이다'를 촬영하며 경험했던 음식에 대해서도 이야기한다. 지네부터 고라니 생간까지 평소 접하기 어려운 음식들이 소개되자 김주하는 눈을 감고, 문세윤과 조째즈는 비명을 지른다.특히 윤택은 지네를 먹었던 경험을 떠올리며 "특유의 향이 있고 부위별로 식감이 굉장히 안 좋다"라고 설명한다. 두 사람이 꼽은 가장 먹기 힘들었던 음식도 공개된다.반면 이승윤은 "괴식을 먹고 단 한 번도 탈이 난 적이 없다"라고 말한다. 오히려 도심에서 음식을 먹은 뒤 배탈이 났던 경험이 더 많았다며 자연에서 생활하면서 느낀 점을 전한다.'김주하의 데이앤나잇'은 10일 오후 9시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr