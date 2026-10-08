7일 '나는 SOLO'가 방송됐다. / 사진=SBS Plus·ENA

7일 '나는 SOLO'가 방송됐다. / 사진=SBS Plus·ENA

7일 '나는 SOLO'가 방송됐다. / 사진=SBS Plus·ENA

'나는 SOLO' 34기 순자와 현숙이 첫인상 선택에서 나란히 3표씩을 받았다.지난 7일 방송된 ENA·SBS Plus '나는 SOLO'에서는 형제자매가 3명 이상인 출연자들이 모인 34기 '다둥이 특집'이 시작됐다. 이날 솔로남 6명의 첫인상 선택 결과 순자와 현숙에게 표가 집중됐다.특히 선택 결과가 출생 순서에 따라 나뉘어 눈길을 끌었다. 누나가 있는 집안의 막내인 영수, 영식, 광수는 모두 장녀인 순자를 선택했다. 나머지 영호, 영철, 상철은 또 다른 장녀 현숙에게 표를 던졌다. 반면 영숙과 영자, 옥순은 한 표도 받지 못했다. 정숙은 손 부상으로 병원을 방문해 첫인상 선택 당시 자리를 비웠다.앞서 공개된 솔로남들의 가족사도 화제를 모았다. 영수는 누나만 7명인 8남매의 막내로, 첫째 누나와 나이 차이가 18살이라고 밝혔다. 그는 "누나 일곱에 부모님 두 분, 저까지 10명"이라며 대가족에서 자란 경험을 이야기했다. 이어 "애기 때부터 '넌 성공해야 한다', '부모님께 효도해야 된다'는 말을 귀 떨어지게 들었다", "누나 일곱에 아들 하나면 머슴이다, 머슴! 초등학생 때부터 밭일을 했다"고 털어놨다.영호는 3남매의 장남이었고, 영식과 광수는 각각 누나 2명이 있는 막내였다. 누나 2명과 여동생 사이에서 자란 영철은 "위에서 끌어주고 아래에서 올려주는 느낌"이라며 "누나들이랑 가깝게 지내다 보니까 여자분들이 어느 부분에서 삐지고, 상처받는지 좀 더 잘 아는 것 같다"고 말했다. 상철은 형과 여동생이 있는 둘째로, S반도체 제조 회사에 재직 중이라고 밝혔다.솔로녀 가운데 영숙은 8자매의 막내였다. 첫째 언니와는 20살 넘게 차이가 났으며, 조카가 결혼해 출산을 앞두고 있다고 설명했다. 영숙은 "저는 시집도 못 가봤는데 이모할머니가 된다"고 말했다. 과거 결혼을 준비했지만 부모님이 "순서대로 가야 된다"고 반대해 결국 상대와 헤어졌던 사연도 전했다.회계사인 정숙은 입소 당일 손이 골절되는 사고를 겪었다고. 병원에서 수술이 필요하다는 설명을 들었지만 촬영에 참여했다는 그는 "의사가 이거는 수술해서 맞춰야 된다고 했다. 그래도 꼭 참여하고 싶어서 왔다"고 밝혔다. 언니와 남동생 사이에서 자란 정숙은 "제가 집에서 '응팔 덕선이' 포지션"이라며 "언니 옷은 물려 입고, 남동생은 새 옷 사주는…"이라고 말했다.순자는 4남매의 장녀로, 막내와 10살 차이가 난다고 밝혔다. 그는 "기저귀도 갈아주고 유치원도 데려다줬다"며 동생들을 돌봤던 경험을 이야기했다. 영자 역시 남동생 2명을 둔 장녀로, 6년 차 한의사였다. 그는 10살 어린 대학생과 교제한 경험을 언급하며 "꽂히면 직진하는 스타일"이라고 말했다. 옥순은 언니와 남동생이 있는 둘째, 현숙은 여동생과 남동생을 둔 장녀였다.출연진이 모두 모인 뒤 제작진은 이번 기수가 '다둥이 특집'이라는 사실을 알렸다. 이에 영숙은 "전 '다둥이 특집'이면 (나가기) 싫다고 말했다"며 "담당자 분이 계시면 나중에 제가 클레임을 살짝…"이라고 불만을 나타냈다.그러나 숙소 생활이 시작되면서 영숙의 생각도 달라졌다. 영호가 솔로녀들에게 물을 챙겨주고 에어컨 온도를 조절하는 등 세심하게 행동하자 호감을 느낀 것이다. 영숙은 "처음에 '다둥이 특집'이라고 해서 클레임 걸려고 했는데, 막상 와 보니 괜찮은 것 같다. 노력해 봐도 될 것 같다"고 말했다.첫인상 선택에서 3표를 받은 순자 역시 적극적인 행동으로 주목받았다. 숙소에 도착하자 먼저 방 배정을 도왔고, 장을 보러 갈 사람을 찾으며 필요한 일을 챙겼다. 이후 영철, 광수와 함께 마트를 방문해 물품과 가격을 꼼꼼하게 확인했다.방송 말미에는 솔로녀들의 호감 상대도 공개됐다. 영숙을 비롯해 옥순, 순자, 영자, 정숙까지 5명이 영호를 1순위로 꼽았다. 이어진 예고에서는 출연자들의 자기소개와 함께 영호, 영철을 중심으로 관계가 변화하는 모습이 공개됐다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr