11살 연하의 비연예인과 결혼한 김종민이 결혼 1년여 만에 아빠가 된다./ 사진=텐아시아 DB

11살 연하의 비연예인과 결혼한 김종민이 결혼 1년여 만에 아빠가 된다. / 사진 제공｜KBS 2TV

11살 연하의 비연예인과 결혼한 김종민이 결혼 1년여 만에 아빠가 된다.지난 7일 방송된 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 638회에서는 한다감의 출산 과정과 최양락, 팽현숙 부부가 손민수, 임라라 부부의 쌍둥이를 돌보는 모습이 공개됐다.이날 MC 김종민은 "제가 드디어 아빠가 됩니다"라며 아내의 임신 소식을 직접 전했다. 그는 "현재 임신 17주 차다. 지난 6월 베이징 여행 중 임신 사실을 처음 알았다"며 "'베이징'에서 따와 태명을 '찡이'라고 지었다"고 밝혔다.이어 "1년 동안 술도 끊고 건강 관리를 하며 임신을 준비했는데, 덕분에 아이가 빨리 찾아온 것 같다"고 말했다. 또한 송아지에게 젖을 물리는 꿈과 꽃사슴이 집 안을 뛰어다니는 꿈 등 태몽을 공개한 데 이어 '찡이'의 초음파 사진까지 최초 공개했다. 건강하게 자라고 있는 '찡이'를 바라보며 김종민은 "첫째는 바라던 아들이다. 든든하다"며 기뻐했다.KBS 2TV ‘슈퍼맨이 돌아왔다’는 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr