배우 고소영이 번아웃 초기 단계 진단을 받았다. / 사진=텐아시아DB

배우 고소영의 신체 나이는 58세인 것으로 나타났다. / 사진=유튜브 채널 '고소영' 영상 캡처

배우 고소영이 건강 검진 결과 신체 나이 58세라는 진단과 함께 번아웃 초기 단계라는 소견을 받았다.7일 유튜브 채널 '고소영'에는 '따라하면 무조건 어려진다는 고소영의 역대급 저속노화 비법'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 고소영이 가정의학과 전문의를 찾아 자신의 건강 상태를 점검하는 모습이 담겼다.검사 결과 신체 나이는 실제 나이보다 높은 58세로 나타났다. 고소영은 "내가 55세인데 더 많게 나온 거다. 너무 충격적이다. 이 사실이 저를 또 우울하게 만든다"고 털어놨다.전문의는 이 같은 결과와 관련해 호르몬 균형 상태를 짚었다. 그는 "특히 호르몬 밸런스에 대한 부분이 검사 결과가 안 좋았다"며 "고소영님은 셀프 컨트롤을 굉장히 오래해 왔다. 고3으로 20년을 살라고 하면 아무도 못 버틸 텐데 그걸 하신 거다"고 설명했다.이를 들은 고소영은 "피 뽑고 검사한 건데 정신과 검사랑 똑같다"며 놀라움을 보였다. 이어 전문의는 고소영의 상태를 번아웃 초기 단계라고 진단했고, 고소영 역시 "저한테 엄격하긴 하다"며 자신의 성향을 인정했다.무리하게 체중을 감량하기보다 호르몬 균형을 되찾는 데 집중하라는 조언도 이어졌다. 전문의는 "조금 놀아야 한다. '아 그냥 괜찮아' 하면서 넘어가는 것들도 있고 조금 느슨해질 필요가 있다"고 말했다.고소영도 최근 완벽하게 해내려는 마음을 조금씩 내려놓고 있다고 밝혔다. 그는 "요즘은 더 완벽하게 해내는 것보다 대충 하려는 편이다. '그래도 괜찮구나 아무 일도 안 일어나네'라는 생각을 하게 됐다"며 "건강도 집착하지 말고 천천히 잘 관리하겠다"고 말했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr