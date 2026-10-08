개그맨 김원효가 '라디오스타'에 출연했다. / 사진=텐아시아DB

김원효가 나이트 삐끼 출신이라고 밝혔다./사진제공=MBC

개그우먼 심진화 남편이자 개그맨인 김원효가 연예계 데뷔 전 나이트클럽 호객 행위꾼(삐끼)으로 날렸던 반전 이력을 고백했다.지난 7일 방송된 MBC 예능 '라디오스타'에는 최강희, 오만석, 김원효, 양치승이 게스트로 출했다.이날 연예계 '어나더 삐출(삐에로 출신)'이라는 말에 김원효는 "삐에로가 아니라 삐끼다. 삐끼라고 하면 좀 그러니 요즘 감성으로 픽업 아티스트라고 부른다"고 너스레를 떨었다.그는 "25~26년 전 원래 웨이터로 들어갔는데 첫 월급이 50만 원일 정도로 너무 짰다"며 "돈을 더 벌기 위해 직접 밖으로 나가 호객 행위를 시작했다"고 회상했다. 이어 "손님 한 팀당 수당이 2만 원 수준이었는데, 하루에 열 팀씩 손님을 끌고 오면서 업계에서 이름을 날렸다"고 설명했다.탁월한 실력 덕에 경쟁 업소의 파격적인 스카우트 제의까지 받았다. 김원효는 "다른 가게에서 기본급 250만 원에 술값의 20%를 인센티브로 주겠다고 제안하더라. 쉬는 날을 빼도 월 400만~500만 원은 거뜬히 벌 수 있는 조건이었다"며 "몸값이 뛴 운동선수가 된 기분이었지만 기존 가게와의 의리를 지키기 위해 이직하지 않았다"고 밝혔다.개그맨으로 성공한 뒤에도 '업계 레전드'로 통했던 일화도 전했다. 김원효는 "데뷔 후 옛 동료들에게 연락이 왔다. '방송 잘 봤다. 네가 우리 삐끼계의 희망이다', '형님 덕에 자부심 갖고 일한다'고 하더라"며 너스레를 떨었다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr