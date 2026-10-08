이미지 크게보기 사진 = KBS 2TV '신상출시 편스토랑'

이미지 크게보기 사진 = KBS 2TV '신상출시 편스토랑'

이미지 크게보기 사진 = KBS 2TV '신상출시 편스토랑'

'편스토랑' 가수 장윤정이 남편 도경완을 볼 때마다 짠한 마음이 든다며 숨겨둔 속내를 꺼냈다.8일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에는 도경완이 5년 8개월 만에 편셰프로 돌아온 모습이 그려졌다.이날 도경완은 제작진을 집으로 초대해 직접 레드카펫을 깔고, 홀로 꽃가루를 날리며 복귀를 자축했다. 그는 "꽃길만 걸으라고 퇴사했는데 주로 주방 길만 걸었다"며 너스레를 떨었다.들뜬 남편과 달리 장윤정의 반응은 냉정했다. 그는 "맞네. 친정 복귀네"라며 "KBS 때려치우고 이게 처음이야? 그래서 함부로 때려치우지 말라고 했잖아"라고 했다.폭로도 이어졌다. 장윤정은 "밤마다 울고 술 마시고 'KBS 가고 싶어' 했잖아. 유튜브만 혼자 찍더니"라고 말해 웃음을 안겼다.하지만 웃음 뒤에는 쉽지 않았던 시간이 있었다. 도경완은 "회사에 있을 때는 하기 싫어도 일이 할당된다. 그렇게 지내다가 밖에 나오니 할당이 어디 있나. 찾아 나서는 거다"라며 프리랜서 전향 후의 현실을 털어놨다.곁에서 지켜본 장윤정도 "야생이다. 자기 스트레스받아서 짜증 내고 한숨 쉬던 기간도 꽤 있었다"고 그때를 떠올렸다.도경완은 "우울하고 자존감도 떨어지려고 했다. 그럴 때 돌이켜보면 후회스러운 선택이기도 했다"고 고백했다. 이어 "금, 토, 일은 뭐가 없어서 연우 데리고 캠핑 다니고 그랬다"고 덧붙였다.장윤정은 남편을 다독였다. 그는 "자존감도 그렇고 하고 싶은 일도 있겠지만, 일 없는 동안 논 게 아니니까. 엄청나게 의미 있는 일을 한 거다. 애들 돌보고"라며 "우린 이제 웃으면서 이야기할 수 있지 않나. 잘하는 거 서로 하자"고 말했다.그리고 오래 담아둔 진심을 꺼냈다. 장윤정은 "짠할 때가 있다. 다 잘하고 괜찮은 남자인데 날 만나서 남의 이름 뒤에 서게 한 건 아닐까 싶다"고 했다. 이어 "자존감이 굉장한 사람인데 그렇지 않은 척 살려니 얼마나 힘들까 싶다"고 털어놨다.아내의 고백에 도경완도 감추지 않았다. 그는 "열등감? 그런 류의 감정이 완전히 소거됐느냐 하면 그건 아니다"라고 솔직하게 답했다.한편 도경완은 2009년 KBS 공채 아나운서로 입사해 2021년 퇴사했다. 2013년 장윤정과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 부부는 서울 용산구 서빙고동의 펜트하우스 아페르한강을 120억 원에 전액 현금으로 매입해 화제를 모은 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr