배우 박솔미가 다양한 순간을 담은 근황을 공개했다.
박솔미는 최근 자신의 인스타그램에 "9월과 10월사이"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 박솔미는 하늘색 블라우스에 짙은 블루 컬러의 와이드 팬츠를 입고 몸을 살짝 옆으로 기울인 채 환하게 웃고 있다. 허리부터 길게 떨어지는 팬츠와 화이트 슈즈가 늘씬한 실루엣을 강조했으며 풍성한 웨이브 헤어를 한쪽으로 넘겨 단정한 스타일링을 완성했다. 이어진 사진에서 박솔미는 긴 검은 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 의자에 앉아 휴대전화로 거울 셀카를 촬영하고 있다. 은은한 광택이 도는 셔츠에 짙은 하의를 매치했으며 선명한 레드 네일과 손목시계가 차분한 옷차림에 포인트를 더했다. 또 다른 사진에서 박솔미는 흰색 상의를 입고 누운 채 카메라를 정면으로 바라보고 있다. 머리카락이 위쪽으로 자유롭게 흐트러진 모습과 꾸밈을 덜어낸 자연스러운 얼굴이 가까운 구도에 담기며 앞선 사진과는 다른 분위기를 보여줬다. 마지막 사진에서 박솔미는 흰색 마스크를 착용한 채 긴 머리를 앞으로 늘어뜨리고 카메라를 바라봤다. 얼굴 대부분을 가린 모습에서도 또렷한 눈매가 드러났으며 가까운 거리에서 촬영한 자연스러운 셀카로 일상의 한 장면을 남겼다.
박솔미는 최근 배우 활동뿐 아니라 자신의 이름을 건 식품 사업으로도 영역을 넓히고 있다. 지난 9월에는 박솔미가 선보인 김치가 송혜교의 SNS를 통해 소개되며 화제를 모았다. 박솔미는 올해 김치 제품을 선보이며 재료 선정부터 레시피와 디자인까지 직접 참여했다고 밝힌 바 있다.
한편 1978년생인 박솔미는 48세로 지난 2013년 한재석과 결혼했다. 2014년과 2015년에 딸을 낳아 화목한 가정을 꾸리고 있으며 2019년 이후 작품 활동은 쉬고 있으며 현재 KBS2 예능 '편스토랑'에 출연 중이다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
박솔미는 최근 자신의 인스타그램에 "9월과 10월사이"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 박솔미는 하늘색 블라우스에 짙은 블루 컬러의 와이드 팬츠를 입고 몸을 살짝 옆으로 기울인 채 환하게 웃고 있다. 허리부터 길게 떨어지는 팬츠와 화이트 슈즈가 늘씬한 실루엣을 강조했으며 풍성한 웨이브 헤어를 한쪽으로 넘겨 단정한 스타일링을 완성했다. 이어진 사진에서 박솔미는 긴 검은 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 의자에 앉아 휴대전화로 거울 셀카를 촬영하고 있다. 은은한 광택이 도는 셔츠에 짙은 하의를 매치했으며 선명한 레드 네일과 손목시계가 차분한 옷차림에 포인트를 더했다. 또 다른 사진에서 박솔미는 흰색 상의를 입고 누운 채 카메라를 정면으로 바라보고 있다. 머리카락이 위쪽으로 자유롭게 흐트러진 모습과 꾸밈을 덜어낸 자연스러운 얼굴이 가까운 구도에 담기며 앞선 사진과는 다른 분위기를 보여줬다. 마지막 사진에서 박솔미는 흰색 마스크를 착용한 채 긴 머리를 앞으로 늘어뜨리고 카메라를 바라봤다. 얼굴 대부분을 가린 모습에서도 또렷한 눈매가 드러났으며 가까운 거리에서 촬영한 자연스러운 셀카로 일상의 한 장면을 남겼다.
박솔미는 최근 배우 활동뿐 아니라 자신의 이름을 건 식품 사업으로도 영역을 넓히고 있다. 지난 9월에는 박솔미가 선보인 김치가 송혜교의 SNS를 통해 소개되며 화제를 모았다. 박솔미는 올해 김치 제품을 선보이며 재료 선정부터 레시피와 디자인까지 직접 참여했다고 밝힌 바 있다.
한편 1978년생인 박솔미는 48세로 지난 2013년 한재석과 결혼했다. 2014년과 2015년에 딸을 낳아 화목한 가정을 꾸리고 있으며 2019년 이후 작품 활동은 쉬고 있으며 현재 KBS2 예능 '편스토랑'에 출연 중이다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
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