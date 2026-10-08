사진 = 박솔미 인스타그램

사진 = 박솔미 인스타그램

사진 = 박솔미 인스타그램

사진 = 박솔미 인스타그램

배우 박솔미가 다양한 순간을 담은 근황을 공개했다.박솔미는 최근 자신의 인스타그램에 "9월과 10월사이"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 박솔미는 하늘색 블라우스에 짙은 블루 컬러의 와이드 팬츠를 입고 몸을 살짝 옆으로 기울인 채 환하게 웃고 있다. 허리부터 길게 떨어지는 팬츠와 화이트 슈즈가 늘씬한 실루엣을 강조했으며 풍성한 웨이브 헤어를 한쪽으로 넘겨 단정한 스타일링을 완성했다.이어진 사진에서 박솔미는 긴 검은 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 의자에 앉아 휴대전화로 거울 셀카를 촬영하고 있다. 은은한 광택이 도는 셔츠에 짙은 하의를 매치했으며 선명한 레드 네일과 손목시계가 차분한 옷차림에 포인트를 더했다.또 다른 사진에서 박솔미는 흰색 상의를 입고 누운 채 카메라를 정면으로 바라보고 있다. 머리카락이 위쪽으로 자유롭게 흐트러진 모습과 꾸밈을 덜어낸 자연스러운 얼굴이 가까운 구도에 담기며 앞선 사진과는 다른 분위기를 보여줬다.마지막 사진에서 박솔미는 흰색 마스크를 착용한 채 긴 머리를 앞으로 늘어뜨리고 카메라를 바라봤다. 얼굴 대부분을 가린 모습에서도 또렷한 눈매가 드러났으며 가까운 거리에서 촬영한 자연스러운 셀카로 일상의 한 장면을 남겼다.박솔미는 최근 배우 활동뿐 아니라 자신의 이름을 건 식품 사업으로도 영역을 넓히고 있다. 지난 9월에는 박솔미가 선보인 김치가 송혜교의 SNS를 통해 소개되며 화제를 모았다. 박솔미는 올해 김치 제품을 선보이며 재료 선정부터 레시피와 디자인까지 직접 참여했다고 밝힌 바 있다.한편 1978년생인 박솔미는 48세로 지난 2013년 한재석과 결혼했다. 2014년과 2015년에 딸을 낳아 화목한 가정을 꾸리고 있으며 2019년 이후 작품 활동은 쉬고 있으며 현재 KBS2 예능 '편스토랑'에 출연 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr