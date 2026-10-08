손종원, 성형 의혹 벗었다…CF보니 쌍커풀 라인 그대로

셰프 손종원이 쌍꺼풀 수술 의혹이 무색한 근황을 공개했다.손종원은 최근 자신의 SNS를 통해 맥주 브랜드 광고 영상을 공개했다. 영상 속 손종원은 흰색 셔츠에 민트색 앞치마를 착용한 채 카메라를 응시하고 있다. 특유의 단정한 분위기와 훈훈한 비주얼이 시선을 사로잡는다.특히 눈길을 끄는 것은 손종원의 눈매다. 앞서 손종원은 이전과 달라 보이는 눈매로 인해 일각에서 쌍꺼풀 수술 의혹이 제기된 바 있다. 쌍꺼풀 라인이 한층 또렷해 보이면서 외모에 변화가 생긴 것 아니냐는 추측이 나온 것.그러나 이번 영상에서는 평소와 비슷한 자연스러운 눈매가 돋보인다. 카메라가 얼굴을 가까이 비추는 장면에서도 부드러운 눈매와 쌍꺼풀 라인이 눈길을 끈다. 촬영 각도와 조명, 표정에 따라 쌍꺼풀의 선명도가 달라 보일 수 있다는 점에서 앞선 수술 의혹을 다시금 돌아보게 한다.특히 손종원은 손가락을 입술과 턱 부근에 가져다 대고 카메라를 정면으로 바라보며 매력을 발산했다. 부드러운 조명 아래 또렷한 이목구비와 자연스러운 헤어스타일이 어우러져 광고 모델 못지않은 분위기를 완성했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr