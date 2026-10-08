사진 = 문가영 인스타그램

사진 = 문가영 인스타그램

사진 = 문가영 인스타그램

사진 = 문가영 인스타그램

배우 문가영이 부산에서 긴 웨이브 헤어와 차분한 스타일링이 돋보이는 근황을 공개했다.문가영은 최근 자신의 인스타그램에 파도 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 문가영은 어두운 밤 야외 난간에 양팔을 걸친 채 아래쪽으로 시선을 두고 있다. 가슴 아래까지 풍성하게 내려오는 짙은 갈색 웨이브 헤어에 브라운 계열의 니트 베스트와 하늘색 V넥 이너를 겹쳐 입어 부드러운 분위기를 살렸다.이어진 사진에서 문가영은 긴 머리 한쪽을 핀으로 고정한 채 카메라를 향해 윙크하고 있다. 윤기 있게 떨어지는 헤어와 은은한 아이 메이크업, 글로시한 립이 어우러지며 가까이에서 또렷한 이목구비가 돋보인다.또 다른 사진에서 문가영은 커튼을 배경으로 몸을 살짝 기울인 채 옆을 바라보며 미소를 짓고 있다. 굵게 흐르는 웨이브가 상체 앞으로 길게 내려왔고 브라운과 하늘색을 겹친 스타일링이 자연스럽게 이어지며 차분한 비주얼을 완성했다.마지막 사진에서 문가영은 얼굴을 가까이 담은 구도로 아래를 바라보고 있다. 옆가르마를 따라 매끈하게 정돈된 머리와 얼굴선을 감싸는 굵은 웨이브가 눈길을 끌며, 힘을 뺀 표정과 자연스러운 포즈로 앞선 사진과 같은 스타일을 선명하게 보여줬다.잎서 문가영은 지난 7일 부산 해운대구에서 열린 부산국제영화제 BIFF와 함께하는 아시아 스타 어워즈 2026에 참석했다.한편 1996년생으로 30세인 문가영은 2027년 방송 예정인 tvN 새 드라마 '고래별'에서 친일파 집안의 하녀 허수아 역을 맡아 최우식, 허남준 등과 호흡을 맞출 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr