사진 = 표예진 인스타그램

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사진 = 표예진 인스타그램

사진 = 표예진 인스타그램

배우 표예진이 반려견과 함께한 여유로운 일상을 공개했다.표예진은 최근 자신의 인스타그램에 "우리 애기 할부지 꼼이🐶🐾✨🩵"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 표예진은 푸른색 계열의 스트라이프 후드 상의에 연청 데님 팬츠를 매치한 편안한 차림으로 카메라를 향해 브이 포즈를 취하고 있다. 길게 내려온 짙은 갈색 헤어와 가지런한 앞머리 사이로 미소를 지으며 자연스러운 비주얼을 드러냈다.이어진 사진에서 표예진은 의자에 앉아 작은 강아지를 품에 안은 채 아래를 바라보며 환하게 웃고 있다. 무릎 부분이 크게 트인 연청 데님 팬츠와 초록색 운동화까지 더해진 캐주얼한 스타일링이 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 표예진은 넓은 잔디밭에 몸을 낮춘 채 강아지에게 손을 내밀고 있다. 뒤로 산과 나무가 펼쳐진 가운데 긴 머리를 늘어뜨린 표예진과 작은 강아지가 서로 마주한 모습이 사진에 담겼다.마지막 사진에서 표예진은 잔디 위에 편하게 앉아 앞에 엎드린 강아지를 내려다보며 미소 짓고 있다. 맑은 하늘 아래 푸른 스트라이프 상의와 연청 데님으로 이어진 밝은 색감의 옷차림도 자연스럽게 어우러졌다.표예진이 언급한 꼼이는 과거부터 SNS를 통해 여러 차례 함께한 일상을 공개해 온 반려견이다. 최근에는 배우로서 팬들과 만나는 자리도 넓혔다. 표예진은 지난 5월 데뷔 후 첫 공식 팬미팅 'Pop Your Joy'를 개최했으며, 6월에는 부산에서 열린 '모범택시3' 상영회와 관객과의 대화에 참석해 작품에 대한 이야기를 나눴다.한편 표예진은 승무원 출신 배우로 알려졌다. 표예진은 지난 1월 종영한 SBS '모범택시3'에서 무지개 운수의 해커 안고은 역으로 활약했으며 현재 다양한 활동을 이어가며 팬들과 만나고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr