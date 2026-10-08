가수 자이언티가 9년 만에 단독 콘서트를 개최한다./ 사진=스탠다드프렌즈

가수 자이언티가 9년 만에 단독 콘서트를 개최한다.자이언티는 오는 11월 14일과 15일 양일간 서울 GS아트센터에서 'Zion.T 2026 LIVE'를 연다. 단독 공연을 개최하는 것은 9년 만이다.2011년 데뷔한 자이언티는 '양화대교', '꺼내 먹어요', 'No Make Up', '눈' 등의 곡을 발표하며 이름을 알렸다. R&B와 힙합을 기반으로 재즈, 소울, 팝 등 여러 장르의 음악을 선보였으며, 싱어송라이터이자 프로듀서로도 활동해 왔다.특히 '양화대교'는 아버지와 가족에 대한 이야기를 담은 곡으로 대중적인 인기를 얻었다. 이후 '꺼내 먹어요', 'No Make Up' 등도 사랑받으며 자이언티를 대표하는 곡으로 자리 잡았다.자이언티는 그동안 방송과 음악 페스티벌 등을 통해 무대에 올랐지만, 자신의 이름을 내건 단독 콘서트는 오랜만이다. 이번 공연에서는 데뷔 이후 발표한 대표곡을 비롯해 자이언티의 음악을 한자리에서 만날 수 있을 예정이다.'Zion.T 2026 LIVE'는 11월 14일과 15일 오후 6시 서울 GS아트센터에서 열린다. 티켓 예매는 8일 오후 7시 NOL 티켓에서 시작된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr