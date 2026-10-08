사진제공=앳에어리어

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가수 유주(YUJU)가 새 앨범의 콘셉트 사진을 공개했다.유주는 지난 6일과 7일 공식 SNS를 통해 네 번째 미니앨범 'file. 07(파일. 07)'의 콘셉트 사진을 선보였다.공개된 사진 속 유주는 푸른색 드레스에 짙은 눈화장을 하고 카메라를 응시하고 있다. 어두운 조명과 푸른색 배경을 활용했으며, 붉은 실과 꽃, 가면 등 다양한 소품을 배치해 새 앨범의 분위기를 표현했다.'file. 07'은 오래도록 남아 있는 미완의 감정을 주제로 한 앨범이다. 타이틀곡 '미제'를 비롯해 '그 뒤가 얼마나 무서울지 모른 채', 'Love Gamer(러브 게이머)', 'SOS', 'Rock Bottom(록 바텀)', '추신' 등 총 6곡이 수록됐다.특히 유주는 이번 앨범의 전곡 작사와 작곡에 참여했다. 그동안 꾸준히 곡 작업을 이어온 유주가 이번 신보에서 어떤 음악을 선보일지 주목된다.유주의 미니 4집 'file. 07'은 오는 14일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr