도경완이 손종원 닮은꼴이라고 주장한다./사진제공=KBS

도경완이 손종원 닮은꼴이라고 주장한다./사진제공=KBS

도경완이 손종원 닮은꼴이라 주장한다.8일 오후 8시 30분 방송되는 KBS2 예능 ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에는 편셰프로 돌아온 도경완의 먹고 사는 일상이 공개된다. 도경완은 고향집 ‘편스토랑’을 통해 프리 선언 후 5년 8개월 동안 갈고닦은 요리 실력을 선보인다. 이 과정에서 도경완이 요즘 핫한 ‘느좋(느낌 좋은) 셰프’ 손종원과 자신이 닮았다고 주장한다.이날 공개되는 VCR 속 도경완은 저당 안주 레시피들을 공개했다. 평소 혈당을 신경 쓰는 아내 장윤정이 당 걱정 없이 맛있게 즐길 수 있는 안주로 치킨, 육전, 비빔국수를 만들겠다는 것. 메뉴를 들은 장윤정과 ‘편스토랑’ 식구들은 “저당이 될 수 없다”라며 의심의 눈초리를 보냈다.본격적인 요리 시작 전 도경완은 민트색 앞치마를 촤라락 펼치며 “느낌이 어때?”라고 물었다. 장윤정이 의아해하자 도경완은 “느좋 셰프 몰라? 주변에서 나랑 닮았대”라고 말했다. 자신과 손종원 셰프가 닮았다는 것. 장윤정은 “뭘 말하고 싶은지는 알겠다”라며 “8시 20분 눈”이라고 덧붙였다. 장윤정의 반응에 텐션이 올라간 도경완은 “이정재, 손종원, 도경완”이라고 외쳤다.이어 도경완은 ‘느좋 셰프’ 손종원에 버금가는 자신만의 ‘편스토랑’ 닉네임을 소개했다. 이를 들은 ‘편스토랑’ 식구들은 일제히 당황했다고 해 궁금증이 모인다.그러나 도경완의 ‘도를 넘어선’ 손종원 셰프 따라잡기에 아내 장윤정이 눈을 질끈 감았다고. 급기야 장윤정이 “킹 받아!”라고 외쳤다고 해 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr