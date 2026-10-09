최종회 최고 시청률 8.6%를 기록한 '언더커버 셰프'가 스핀오프로 돌아온다. / 사진 제공 = tvN

최종회 최고 시청률 8.6%를 기록한 '언더커버 셰프'가 스핀오프로 돌아온다. / 사진 제공 = tvN

최종회 최고 시청률 8.6%를 기록한 '언더커버 셰프'가 스핀오프로 돌아온다.tvN '언더커버 셰프'의 스핀오프 '언더커버 셰프: 멀리서 찾아온 벗'이 오는 29일 오후 8시 40분 첫 방송된다. 앞서 해외 주방에서 함께 일했던 셰프들을 한국으로 초대하는 프로그램이다.전작 '언더커버 셰프'는 방송을 거듭할수록 시청률이 상승했다. 첫 회 대비 최종회 시청률이 3배로 뛰었으며, 마지막 회 순간 최고 시청률은 8.6%까지 올랐다. CJ ENM에 따르면 2026년 전체 TV 신규 예능 가운데 시청률 1위를 기록했다.정지선의 활약도 화제가 됐다. 중국 청두의 주방에서 현지 방식으로 웍을 다루는 데 어려움을 겪었던 장면은 유튜브 조회수 400만 회를 넘겼다. 정지선은 출연자 화제성 1위에도 이름을 올렸다.정지선은 '언더커버 셰프'에서 중국 청두의 식당에, 권성준은 이탈리아 나폴리의 식당에 각각 막내로 들어가 현지 셰프들과 일했다. 이번에는 두 사람이 한국에서 이들을 맞이하면서 입장이 바뀌게 됐다.8일 공개된 티저 영상에는 청두에서 정지선과 함께 일했던 궈리홍과 쉬젠카이, 나폴리에서 권성준과 인연을 맺은 안토니오와 파올로가 등장했다. 네 사람은 인천공항을 통해 한국에 입국했다.이들이 한국에서 마냥 손님 대접만 받는 것은 아닌 듯하다. 영상에는 정지선이 "얘들아, 목소리 안 들려!"라고 외치고, 권성준이 "너희 준비됐지?"라고 묻는 장면이 담겼다.특히 궈리홍과 쉬젠카이, 안토니오, 파올로가 각각 정지선과 권성준의 식당에서 셰프복을 입고 있는 모습도 공개됐다. 해외에서 두 사람에게 일을 가르쳤던 셰프들이 이번에는 한국 주방에 들어가게 된 셈이다.전작에서는 정지선과 권성준이 현지 주방의 규칙을 익히며 막내 역할을 해야 했다. 반면 이번에는 두 사람이 익숙한 자신의 식당에서 해외 동료들을 맞는다. 한국 주방에서 누가 일을 지시하고 누가 따라야 할지, 달라진 관계가 관전 요소가 될 전망이다.'언더커버 셰프: 멀리서 찾아온 벗'은 오는 29일 오후 8시 40분 tvN에서 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr