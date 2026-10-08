사진 = 33기 영식 인스타그램

사진 = 33기 영식 인스타그램

사진 = 33기 영식 인스타그램

'나는 솔로' 33기 영식이 방송 당시 장발과는 다른 짧은 헤어스타일로 서울에서의 근황을 공개했다.33기 영식은 최근 자신의 인스타그램에 "섬소년의 서울 나들이~Island boy's day out in Seoul~(섬소년의 서울 나들이~)"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 33기 영식은 짧게 정돈한 헤어스타일에 블랙 프레임의 틴티드 안경을 착용한 채 카메라 앞에 앉아 있다. 그린과 핑크 계열의 가로 줄무늬가 들어간 카라 셔츠를 입어 편안한 스타일을 완성했으며 방송 당시 길었던 머리와는 확연히 다른 모습이 눈길을 끈다.이어진 사진에서 33기 영식은 안경 매장 거울 앞에서 휴대전화를 들고 자신의 모습을 촬영했다. 같은 줄무늬 셔츠 차림으로 브라운 계열 렌즈가 들어간 안경을 착용해 본 모습이 얼굴 가까이 담겼다.마지막 사진에서 33기 영식은 햇빛이 비치는 건물 외벽에 기대 환하게 웃고 있다. 줄무늬 셔츠에 넉넉한 실루엣의 베이지 팬츠와 블랙 슈즈를 매치하고 크로스백을 멨으며 양손으로 가방 끈을 잡은 채 옆을 바라보는 자연스러운 포즈로 서울 나들이의 한 장면을 남겼다.이를 본 팬들은 "잘생겨지셨어영영", "늘 응원합니다", "짱 멋지다", "화이팅", "연예인이다", "머리 바꾼게 더 잘어울리는거 같아욤" 등의 댓글을 달았다.33기 영식은 최근 종영한 ENA·SBS Plus '나는 솔로' 모태솔로 특집에 출연했다. 방송에서는 장발 스타일로 등장해 얼굴을 알렸으며, 최종 선택에서 영숙을 선택했지만 영숙은 선택을 포기해 커플로 이어지지 않았다. 종영 후 진행된 라이브 방송에서는 영식이 새로운 인연을 알아가고 있다는 근황도 전해졌다.33기 영식은 '나는 솔로' 종영 이후 SNS를 통해 달라진 헤어스타일과 일상을 공개하며 근황을 전하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr