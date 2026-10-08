SBS의 워맨스 재도전…김지원·이정은의 '닥터X', 이번엔 터질까 [TEN스타필드]

배우 김지원, 이정은이 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

배우 김지원과 이정은이 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'에서 워맨스를 예고했다. / 사진=텐아시아DB

SBS 금토극이 '굿파트너'에 이어 또 한 번 워맨스에 도전한다. 배우 김지원과 이정은을 앞세운 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'는 메디컬 느와르를 바탕으로 두 여성 캐릭터의 특별한 관계성을 예고했다. 앞서 '굿파트너'가 워맨스를 강조하고도 '반쪽짜리'라는 아쉬움을 남긴 만큼 '닥터X'는 이를 어떻게 풀어낼지 관심이 쏠린다.오는 9일 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터x')는 실패도 타협도 모르는 천재 외과의 계수정(김지원 분)이 병원을 장악한 거대한 의료 권력과 부조리에 맞서는 과정을 그린다. 김지원이 '눈물의 여왕' 이후 2년 만에 선택한 안방극장 복귀작이라는 점에서 방영 전부터 화제를 모으고 있다.'닥터X'는 SBS 금토극의 강점인 '사이다 유니버스'의 통쾌함을 이어가는 동시에, 김지원과 이정은의 워맨스를 또 다른 중심축으로 내세운다. 김지원은 병원의 부패한 권력에 맞서는 천재 외과의사 계수정을, 이정은은 그를 병원에 파견하는 장희숙을 맡았다. 계약 관계로 시작한 두 사람은 티격태격하면서도 서로를 챙기고 위기의 순간 힘이 되어주는 관계로 특별한 호흡을 보여줄 예정이다.두 배우 역시 드라마의 주요 관전 포인트로 케미스트리를 꼽았다. 이정은은 최근 열린 '닥터X' 제작발표회에서 "두 인물이 함께 쌓아가는 역사가 있다. 그 장면들을 촬영하면서 만족감이 컸다"고 말했고, 김지원 역시 "이정은 선배님과 연말 시상식 '베스트 커플상'을 노리고 있다"고 답변해 두 사람이 보여줄 관계성에 대한 기대를 높였다.'모범택시' 시리즈를 비롯해 '열혈사제', '천원짜리 변호사', '김부장' 등 SBS 금토극의 대표적인 사이다물은 대부분 한 명의 남자 주인공이 거대 악과 부조리에 맞서는 서사를 중심으로 해왔다. '지옥에서 온 판사'처럼 여성 다크히어로를 앞세운 경우도 있었지만, 여성 캐릭터들의 관계와 호흡을 핵심 재미로 내세운 워맨스 작품은 상대적으로 드물었다.그런 점에서 2024년 방송된 '굿파트너'는 SBS 금토극의 또 다른 시도였다. '굿파트너'는 스타 이혼 전문 변호사 차은경(장나라 분)과 신입 변호사 한유리(남지현 분)의 이야기를 그렸다. 서로 다른 가치관을 지닌 두 여성이 이혼 사건을 함께 해결하며 성장하는 과정이 작품의 중심을 이뤘고, 두 사람의 호흡과 관계 변화 역시 주요 관전 포인트로 꼽혔다.다만 '굿파트너'가 보여준 워맨스에는 분명한 아쉬움도 남았다. 방영 전부터 장나라와 남지현의 여성 투톱과 워맨스를 작품의 핵심으로 내세웠지만, 막상 극이 전개되면서 한유리와 전은호(표지훈 분)의 갑작스러운 러브라인이 등장해 몰입을 방해하고 작품의 색깔을 흐렸다는 반응이 나왔다. 워맨스를 중심에 둔 작품에서 꼭 필요한 전개였느냐는 지적도 뒤따랐다.극 중 차은경의 이혼 서사를 두고도 비판이 나왔다. 외도한 남편이 차은경에게 가정에 충실하지 못한 책임이 있다는 식으로 몰아가고, 차은경 역시 아내이자 엄마로서 역할을 다하지 못했다는 죄책감을 반복해서 드러냈다. 이를 두고 여성에게 가정에 대한 책임을 다시 강조하는 구시대적인 시선이라는 평가를 받았다.이제 바통은 '닥터X'가 받는다. 김지원과 이정은의 워맨스를 전면에 내세운 만큼 두 사람만의 관계와 매력을 얼마나 제대로 살려낼지가 관건이다. SBS 금토극의 완성도가 심판대에 올랐다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr