가수 우즈/사진 = EDAM엔터테인먼트

가수 우즈(WOODZ)가 서울 앙코르 콘서트 티켓을 모두 팔아치웠다.소속사 EDAM엔터테인먼트에 따르면 오는 10월 31일과 11월 1일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 열리는 '2026 WOODZ WORLD TOUR Archive. 1 : Completed'(2026 우즈 월드투어 아카이브 1 : 컴플리티드) 일반 예매 티켓이 오픈 직후 전석 매진됐다.이번 무대는 지난 3월 인천에서 출발한 월드투어 'Archive. 1'의 피날레를 장식하는 앙코르 공연이다. 우즈는 이번 일정을 통해 처음으로 KSPO DOME 무대에 오르는 동시에 양일 매진을 기록했다.우즈는 앞선 인천 공연에서도 이틀 치 좌석을 모두 채우며 투어의 문을 열었다. 이후 아시아와 유럽, 오세아니아, 남미, 북미 등지를 돌며 정규 1집 'Archive. 1' 수록곡과 대표곡 'Drowning'(드라우닝) 등을 묶은 세트리스트로 각국 관객들을 만났다.이번 서울 앙코르 콘서트에서는 시작 부분을 비롯해 전체적인 연출에 변주를 줄 계획이다. 기존 투어에서 선보이지 않았던 새로운 곡과 구성을 더해 투어의 대미를 장식한다.한편, 우즈의 서울 앙코르 단독 공연은 오는 10월 31일 오후 6시와 11월 1일 오후 5시 이틀간 이어진다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr