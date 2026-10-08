배우 정예인이 다양한 분야에서 활동을 이어가는 소감을 밝혔다.
지난 7일 서울 서대문구 연희동의 한 카페에서 티빙 오리지널 '원수는 외야석에서♥' 이기연 PD, MC 이용진, 황재균, 정예인을 만났다.
'원수는 외야석에서♥'는 서로 다른 야구팀을 응원하는 남녀가 실제 야구장에서 함께 경기를 관람하며 인연을 찾아가는 연애 리얼리티다. 티빙이 KBO 리그 중계권을 확보한 이후 처음 선보이는 야구 연애 프로그램으로, '유 퀴즈 온 더 블럭' 제작진이 제작에 참여했다.
이날 정예인은 첫 연애 예능 MC에 도전한 소감을 밝혔다. 정예인은 "감사하다. '원수는 외야석에서♥'에서 내가 맡은 역할은 나뿐만 아니라 누구라도 잘할 수 있는 역할이라고 생각한다. 그래서 더욱 나를 섭외해주셔서 감사한 마음이 든다"고 말했다. 이어 그는 "연애 프로그램은 처음인데 함께하는 선배 오빠들과의 호흡이 첫 촬영부터 신기할 정도로 잘 맞았다"며 "사전 미팅을 한 번 하고 첫 촬영에 들어갔는데 분위기가 좋아서 모두에게 감사하다"고 덧붙였다.
차기작에 대한 질문에는 "현재 촬영 중"이라고 짧게 답했다. 정예인은 최근 증조부의 친일 행적을 둘러싼 논란으로 하차한 배우 하영을 대신해 넷플릭스 '중증외상센터'에 합류했다.
한편 '원수는 외야석에서♥'는 매주 월요일 오후 6시 티빙에서 공개된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
지난 7일 서울 서대문구 연희동의 한 카페에서 티빙 오리지널 '원수는 외야석에서♥' 이기연 PD, MC 이용진, 황재균, 정예인을 만났다.
'원수는 외야석에서♥'는 서로 다른 야구팀을 응원하는 남녀가 실제 야구장에서 함께 경기를 관람하며 인연을 찾아가는 연애 리얼리티다. 티빙이 KBO 리그 중계권을 확보한 이후 처음 선보이는 야구 연애 프로그램으로, '유 퀴즈 온 더 블럭' 제작진이 제작에 참여했다.
이날 정예인은 첫 연애 예능 MC에 도전한 소감을 밝혔다. 정예인은 "감사하다. '원수는 외야석에서♥'에서 내가 맡은 역할은 나뿐만 아니라 누구라도 잘할 수 있는 역할이라고 생각한다. 그래서 더욱 나를 섭외해주셔서 감사한 마음이 든다"고 말했다. 이어 그는 "연애 프로그램은 처음인데 함께하는 선배 오빠들과의 호흡이 첫 촬영부터 신기할 정도로 잘 맞았다"며 "사전 미팅을 한 번 하고 첫 촬영에 들어갔는데 분위기가 좋아서 모두에게 감사하다"고 덧붙였다.
차기작에 대한 질문에는 "현재 촬영 중"이라고 짧게 답했다. 정예인은 최근 증조부의 친일 행적을 둘러싼 논란으로 하차한 배우 하영을 대신해 넷플릭스 '중증외상센터'에 합류했다.
한편 '원수는 외야석에서♥'는 매주 월요일 오후 6시 티빙에서 공개된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
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