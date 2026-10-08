'원수는 외야석에서♥'에 출연 중인 정예인을 만났다. / 사진제공=티빙

'원수는 외야석에서♥' PD, 출연진과 인터뷰를 진행했다. / 사진제공=티빙

배우 정예인이 다양한 분야에서 활동을 이어가는 소감을 밝혔다.지난 7일 서울 서대문구 연희동의 한 카페에서 티빙 오리지널 '원수는 외야석에서♥' 이기연 PD, MC 이용진, 황재균, 정예인을 만났다.'원수는 외야석에서♥'는 서로 다른 야구팀을 응원하는 남녀가 실제 야구장에서 함께 경기를 관람하며 인연을 찾아가는 연애 리얼리티다. 티빙이 KBO 리그 중계권을 확보한 이후 처음 선보이는 야구 연애 프로그램으로, '유 퀴즈 온 더 블럭' 제작진이 제작에 참여했다.이날 정예인은 첫 연애 예능 MC에 도전한 소감을 밝혔다. 정예인은 "감사하다. '원수는 외야석에서♥'에서 내가 맡은 역할은 나뿐만 아니라 누구라도 잘할 수 있는 역할이라고 생각한다. 그래서 더욱 나를 섭외해주셔서 감사한 마음이 든다"고 말했다.이어 그는 "연애 프로그램은 처음인데 함께하는 선배 오빠들과의 호흡이 첫 촬영부터 신기할 정도로 잘 맞았다"며 "사전 미팅을 한 번 하고 첫 촬영에 들어갔는데 분위기가 좋아서 모두에게 감사하다"고 덧붙였다.차기작에 대한 질문에는 "현재 촬영 중"이라고 짧게 답했다. 정예인은 최근 증조부의 친일 행적을 둘러싼 논란으로 하차한 배우 하영을 대신해 넷플릭스 '중증외상센터'에 합류했다.한편 '원수는 외야석에서♥'는 매주 월요일 오후 6시 티빙에서 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr