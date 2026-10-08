'원수는 외야석에서♥'에 출연 중인 황재균을 만났다. / 사진제공=티빙

'원수는 외야석에서♥' PD, 출연진과 인터뷰를 진행했다. / 사진제공=티빙

이혼 후 방송 활동에 나선 전 야구선수 황재균이 첫 연애 예능에 도전한 소감을 밝혔다.지난 7일 서울 서대문구 연희동의 한 카페에서 티빙 오리지널 '원수는 외야석에서♥' 이기연 PD, MC 이용진, 황재균, 정예인을 만났다.'원수는 외야석에서♥'는 서로 다른 야구팀을 응원하는 남녀가 실제 야구장에서 함께 경기를 관람하며 인연을 찾아가는 연애 리얼리티다. 티빙이 KBO 리그 중계권을 확보한 이후 처음 선보이는 야구 연애 프로그램으로, '유 퀴즈 온 더 블럭' 제작진이 제작에 참여했다.이날 황재균은 프로그램 출연을 결심한 이유에 대해 "섭외가 왔을 때 연애 프로그램은 처음이었지만, 야구장에서 이뤄지는 프로그램이다 보니 무조건 해야겠다고 생각했다"며 "너무 재밌게 촬영하고 있다"고 말했다.야구 해설과 연애 예능의 차이점에 관해서도 이야기했다. 황재균은 "해설은 전문 분야이기도 하고 알고 있는 지식이 있어서 도전하기 쉬웠다. 하지만 연애 프로그램은 처음이라 이용진 형을 보면서 많이 배우고 있다"고 밝혔다.황재균은 MC들과의 호흡에도 만족감을 표했다. 그는 "방송하려고 은퇴했다"고 농담하며 "예인이는 이번에 처음 봤고, 용진이 형과는 사석에서 대화를 나눠본 적이 있다"고 말했다. 그러면서 "촬영하면서 보니 서로 이야기할 때 말이 잘 겹치지 않더라. 필요한 순간에 적재적소로 이야기를 하는 모습을 보면서 합이 잘 맞는다고 느꼈다"고 덧붙였다.한편 '원수는 외야석에서♥'는 매주 월요일 오후 6시 티빙에서 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr