김연경이 '신인감독 김연경' 시즌1에서 자신의 호통을 불편하게 받아들인 시청자들이 있었다고 밝혔다./사진=텐아시아DB

김연경이 '신인감독 김연경' 시즌1에서 자신의 호통을 불편하게 받아들인 시청자들이 있었다고 밝혔다./사진=텐아시아DB

배구선수 출신 김연경이 '신인감독 김연경' 시즌1에서 자신의 호통을 불편하게 받아들인 시청자들이 있었다고 밝혔다.8일 오후 서울 마포구 상암동 MBC 사옥에서 예능 '신인감독 김연경2' 제작발표회가 열렸다. 현장에는 김연경, 부승관, 양효진을 비롯해 권락희, 이재우 PD가 참석했다.'신인감독 김연경2'는 경력감독으로 돌아온 김연경이 배구팀 '필승 원더독스'를 이끌고 프로구단 창단에 도전하는 과정을 담는다. 지난해 첫 시즌을 선보인 이후 약 1년 만에 돌아왔다.김연경은 시즌1 당시 시청자들의 반응을 언급했다. 그는 "시즌1 때 제가 화내는 모습이 불편해서 음 소거로 보시는 분들도 계셨다고 하더라. 그런데 음소거를 해도 소리가 들리는 것 같다고 하셨다"며 웃었다.이어 "시즌2에서는 조금 부드러운 모습을 보여드려야겠다고 생각했는데 말도 안 되는 소리였다"며 "제작진이 너무 강한 상대들을 만나게 해줬다. 저도 열정이 있다 보니 본모습이 나오더라. 시즌1보다 목을 아끼지 않고 파이팅했다"고 설명했다.감독으로서 달라진 점도 소개했다. 김연경은 "시즌1에서는 신인감독이다 보니 머릿속에 있는 것들을 시스템화하고 선수들에게 이해시키는 데 시간이 걸렸다"며 "이번에는 제가 구상하는 배구를 선수들에게 어떻게 더 빠르게 이해시키고 시스템화할 수 있을지 고민했다"고 말했다.그는 "시즌 초반부터 좋은 경기력을 보여드리는 데 초점을 맞췄다"며 "디테일한 부분에서 발전했다고 생각한다. 아직 부족한 점도 있지만 타임아웃 타이밍이나 선수 교체 활용 등을 배우면서 시즌2에서는 부족한 부분을 채워나가려고 했다"고 덧붙였다. 또한 "여러 가지를 경험하면서 확실히 많이 성장했다고 생각한다"며 지난 시즌보다 발전한 지도력에 자신감을 보였다.해설위원으로 합류한 양효진도 김연경의 감독 생활을 지켜본 소감을 전했다. 그는 "언니가 선수 때도 카리스마 있고 무서운 선배 이미지였다"며 "감독으로 활동하는 모습을 보고 '선수로 만나서 정말 다행이다'라는 생각을 계속했다"고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 "선수 때도 열정이 엄청났는데 감독이 되니 몇 배는 더 커졌다. 뭘 하든 진심을 다하는 사람이구나 싶었다"고 평가했다.양효진은 "방송으로만 보다가 이번에 현장에서 연습과 경기를 직접 지켜봤는데 '감독으로서 이렇게까지 디테일하게 한다고?' 싶었다"며 "지금 바로 프로팀 감독을 맡아도 되지 않을까 싶어질 정도였다"고 강조했다. 그러면서 "여러 감독님과 함께해 봤지만, 김연경 감독은 경력직 감독 같다"며 "선수들을 성장시키기 위해 쏟는 열정이 인상적이었다"고 덧붙였다.'신인감독 김연경2'는 오는 11일 오후 9시 10분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr