김지원이 '닥터X'로 안방극장에 돌아온다. / 사진제공=하이지음스튜디오

김지원이 '닥터X'로 안방극장에 돌아온다. / 사진제공=하이지음스튜디오

배우 김지원이 천재 외과의로 변신한다.김지원은 오는 9일 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X')에서 계수정 역을 맡았다.'닥터X'는 뛰어난 수술 실력을 지닌 외과의 계수정이 구서대학교병원 내부의 부조리에 맞서는 이야기를 그린 메디컬 누아르 드라마다. 김지원은 수술 실력과 냉철한 판단력을 갖춘 계수정을 연기한다.공개된 포스터 촬영 비하인드 사진에는 기존 작품과 달라진 김지원의 모습이 담겼다. 김지원은 붉은색 배경 앞에서 검은색 가죽 의상을 입고 카메라를 응시하고 있다. 의사 가운을 입은 모습과는 또 다른 분위기를 연출했다.지난 7일 열린 제작발표회에서 김지원은 작품에 대한 생각을 밝히기도 했다. 그는 "메디컬 누아르 장르의 무게감과 통쾌함, 그리고 유머와 개그 포인트들을 고루 갖추며 완급 조절이 잘된 작품이라고 생각한다. 이 부분을 기대하고 시청해 주셔도 좋을 것 같다"고 말했다.김지원은 앞서 '눈물의 여왕'에서 재벌가 상속녀 홍해인 역을 맡으며 작품의 흥행을 이끌었다. 또 그는 앞서 '나의 해방일지', '쌈, 마이웨이', '태양의 후예' 등 다양한 작품에 출연하며 필모를 쌓았다.'닥터X'는 9일 오후 9시 50분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr