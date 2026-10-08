이세영, 김혜자와 연기하는 게 소원..."함께 출연한 배우들 부러워" ('여전히 찬란하게')[BIFF]

배우 이세영이 김혜자에 대한 존경심을 나타냈다.8일 부산 우동 영화의전당에서 제31회 부산국제영화제(BIFF) '한국영화의 오늘 - 파노라마' 섹션에 초청된 영화 '여전히 찬란하게'의 야외무대인사가 진행됐다. 송일곤 감독과 배우 김혜자, 박서경, 최주은, 문성현, 이세영이 참석했다.'여전히 찬란하게'는 인생에서 가장 찬란했던 순간을 함께한 단짝 친구를 60년 만에 다시 만난 순옥(김혜자 분)의 이야기를 그린 작품이다. 이세영은 순옥의 손녀 지안 역을 맡았다.이세영은 김혜자와 호흡을 맞춘 소감으로 "크리스마스 선물을 받은 것 같았다"고 밝혔다. 이어 "이전부터 김혜자 선생님과 꼭 한번 같은 작품에 출연해서 많이 배우고 싶다고 생각했다"며 "함께 출연하는 젊은 배우들이 부러웠다"고 털어놨다.이세영은 "캐스팅 제안이 왔을 때 너무 감사해서 바로 하겠다고 말씀드렸다"고 설명했다. 그는 "그때 감독님이 캐릭터의 따뜻한 마음이 잘 보여서 어울릴 것 같다고 말씀해 주셨다"며 "재밌게 촬영했다"고 말했다.'여전히 찬란하게'는 오는 21일 극장에서 개봉한다.제31회 부산국제영화제는 지난 6일 개막해 오는 15일까지 부산 영화의전당 일대에서 열린다.부산=박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr