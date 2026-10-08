조인성과 심진화가 핸드폰 케이스를 교환했다./사진=텐아시아DB

김원효가 '라스'에 출연했다./사진제공=MBC

김원효가 조인성 케이스 교환 일화를 고백했다.지난 7일 방송된 MBC 예능 ‘라디오스타’는 최강희, 오만석, 김원효, 양치승이 출연한 ‘가만히 있으면 안돼~’ 특집으로 꾸며졌다.김원효는 개그맨이 되기 전 웨이터와 호객 일을 했던 반전 과거를 공개했다. 약 25~26년 전 웨이터로 처음 일할 당시 월급이 50만 원에 불과해 직접 거리로 나가 손님을 데려오기 시작했다고 밝혔다. 한 팀을 데려올 때마다 약 2만 원의 수당을 받았고 하루에 10팀씩 유치하면서 업계에서 이름을 알리게 됐다는 것. 다른 업소에서 파격적인 스카우트 제안까지 받았다고 밝혔지만, 당시에 김원효는 기존 가게와의 의리를 지키기 위해 옮기지 않았다고 말했다.개그맨으로 데뷔한 뒤에는 과거 동료에게 뜻밖의 전화까지 받았다. 김원효는 “네가 우리 삐끼계의 희망이다”라는 말을 들었다며, 옆에 있던 후배들 역시 자신을 보며 자부심을 갖고 일하고 있다는 이야기를 전했다.뜻밖의 절친 조인성과의 인연도 공개했다. 김원효는 조인성이 자신의 집에 놀러 올 만큼 가까워졌다고 밝히며 완벽해 보이는 조인성의 휴대폰 케이스가 추노 수준으로 낡아 보여 놀랐다고 말했다. 이를 본 아내 심진화가 구입한 지 이틀밖에 되지 않은 명품 P사 휴대폰 케이스를 조인성에게 건네고 기존 케이스와 바꿨다는 일화를 고백했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr