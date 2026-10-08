김재원이 '최종면접'에서 맡은 캐릭터에 애정을 나타냈다. / 사진=텐아시아DB

배우 김재원이 '최종면접'에서 맡은 캐릭터에 애정을 나타냈다.8일 부산 우동 영화의전당에서 제31회 부산국제영화제(BIFF) '파노라마' 섹션에 초청된 영화 '최종면접'의 야외무대인사가 진행됐다. 김정훈 감독과 배우 조이현, 김재원, 강유석, 배강희가 참석했다.'최종면접'은 5000:1의 경쟁률을 뚫고 최종면접장에 모인 6인의 지원자들이 각자의 비밀이 담긴 의문의 봉투를 발견하면서 서로를 의심하고 혼란에 빠지는 미스터리 영화다. 김재원은 밝은 성격을 지닌 한진우 역을 맡았다.김재원은 "내가 맡은 진우는 잘생겼다"며 "첫인상 면접장에서 중요하다"고 말했다. 이에 강유석이 "그건 진우가 아니라 재원씨 아니냐"고 말해 웃음을 자아냈다.김재원은 "실제 면접자라면 진우를 뽑고 싶다는 생각이 들 정도로 성실하고 진정성 있다"라고 설명했다. 그러면서 "내 성격과 닮아있다. 연기하는 데 큰 어려움 없었다"며 너스레를 떨었다.'최종면접'은 오는 11월 4일 개봉을 앞두고 있다.제31회 부산국제영화제는 지난 6일 개막해 오는 15일까지 부산 영화의전당 일대에서 열린다.부산=박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr