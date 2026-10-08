가수 심수봉이 어린 시절 아버지를 잃고 홀어머니 밑에서 자란 가정사를 털어놨다. / 사진=EBS

가수 심수봉이 어린 시절 아버지를 잃고 홀어머니 밑에서 자란 가정사를 털어놨다. / 사진=EBS

가수 심수봉이 어린 시절 아버지를 잃고 홀어머니 밑에서 자란 가정사를 털어놨다.지난 7일 방송된 EBS '스페이스 공감'에는 데뷔 48주년을 맞은 심수봉이 출연했다. 이날 심수봉은 드럼 연주로 공연을 시작해 자신의 대표곡들을 라이브로 선보였다.심수봉은 '그때 그 사람', '남자는 배 여자는 항구', '미워요' 등을 불렀다. 피아노로 '왕벌의 비행'을 연주하는가 하면, '내 님의 사랑은'과 '품어줄 안아줄' 무대에서는 직접 기타를 들었다.노래에 얽힌 개인적인 이야기도 꺼냈다. 심수봉은 "인생의 굴곡마다 음악이 큰 힘이 되었고, 음악이 있어서 인생사를 버틸 수 있었다"며 지난 시간을 돌아봤다. 특히 '무궁화'를 소개하면서는 "그 노래 덕분에, 그리고 가장 절실하게 필요했던 여러분의 변치 않는 사랑이 저를 구해주셨다"고 말했다.자신의 음악에 쓸쓸한 정서가 담긴 이유도 설명했다. 심수봉은 "내 음악의 색깔은 모두 하나, 바로 '공감과 위로'"라며 "어렸을 적 아버지가 일찍 돌아가셔서 평생 홀어머니와 외롭게 살았다. 그래서 내 노래에는 쓸쓸함이 배어 있다"고 밝혔다. 이어 "지금 이 순간에도 고단하고 슬픈 인생에 대해 공감과 위로를 드리고 싶다"고 덧붙였다. 심수봉은 공연 마지막에 '비나리'와 '백만송이 장미'를 불렀다.앞서 심수봉은 지난달 20일 한 트로트 축제에서 자신의 앞 순서에 공연한 김다현을 공개적으로 비판해 논란에 휩싸였다. 당시 그는 김다현을 향해 "노래가 뭔지 삶이 뭔지도 모르는 아가씨인 것 같다"고 발언했다. 이후 심수봉은 자신의 발언이 실언이었다고 인정하고 김다현과 가족에게 사과했다.한편 EBS '스페이스 공감'은 매주 수요일 오후 10시 50분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr