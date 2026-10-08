유재석이 '뭔데뭔데!'에 함께하지 않는다. / 사진=텐아시아DB

하하, 허경환, 주우재가 뭉쳤다. / 사진제공=MBC

방송인 유재석 없이 뭉친 하하, 허경환, 주우재가 여행 중 예상치 못한 인물과 마주한다.오는 9일 첫 방송되는 MBC '뭔데뭔데! 이게 무슨 난리고'(이하 '뭔데뭔데!')에서는 경북 영주로 여행을 떠난 하하, 허경환, 주우재의 모습이 그려진다.'뭔데뭔데!'는 MBC '놀면 뭐하니?'의 스핀오프 프로그램으로, 세 사람이 누군가 짜놓은 계획에 따라 여행을 떠나는 과정을 담는다. 기존 '놀면 뭐하니?' 멤버인 유재석은 이번 프로그램에 함께하지 않는다.공개된 사진에는 여행 설계자의 정체를 추리하던 세 사람이 뜻밖의 인물을 마주한 모습이 담겼다.숙소에서 음악을 들으며 휴식을 취하던 세 사람은 밖에서 들려오는 소리에 놀라 뛰쳐나간다. 하하와 허경환은 예상치 못한 상황에 당황하고, 주우재 역시 놀란 표정을 감추지 못한다.이들을 찾아온 사람은 세 멤버 중 한 명의 인생에서 중요한 부분을 차지한 인물로 알려졌다. 해당 인물이 누구인지, 여행 설계자와 어떤 관계가 있는지는 방송을 통해 공개될 예정이다.'뭔데뭔데!'는 오는 9일 오후 9시 10분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr