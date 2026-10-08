사진제공=NHN링크, IX엔터테인먼트

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밴드 보이드(V01D)가 KBS2 '너 말고 다른 연애' OST에 참여했다.보이드가 가창한 KBS2 토일드라마 '너 말고 다른 연애'의 네 번째 OST 'Day and Night(데이 앤 나이트)'가 오는 11일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.'Day and Night'는 일상에 지치고 관계에서 어려움을 겪는 이들에게 위로를 전하는 서정적인 밴드곡이다. 오랜 시간을 함께했음에도 서로를 이해하기 어려운 순간의 감정을 가사에 담았다. 이번 곡은 프로듀싱팀 꿀단지가 작사와 작곡, 편곡을 맡았다. 꿀단지는 그동안 다양한 드라마 OST와 아티스트의 곡을 작업해 왔다.가창을 맡은 보이드는 지난 3월 첫 미니앨범 '01'로 데뷔한 5인조 남성 밴드다. 이번 OST에는 멤버들의 목소리를 고루 담아 곡을 완성했다.한편 지난 4일 방송된 '너 말고 다른 연애'에서는 남궁호(서강준 분)가 이미도(안은진 분)의 비밀을 알게 되면서 두 사람의 관계에 갈등이 생겼다. 10년 동안 연애를 이어온 두 사람이 서로에 대한 믿음을 잃어가는 가운데, 'Day and Night'는 이들의 감정선을 더할 예정이다.'너 말고 다른 연애' OST Part.4 'Day and Night'는 11일 오후 6시에 발매된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr