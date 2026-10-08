이혜정이 45세 딸의 임신 소식을 전했다. / 사진=텐아시아DB

이혜정이 황혼 육아에 대해서는 선을 그었다. / 사진=유튜브 채널 '빅마마 이혜정' 영상 캡처

요리연구가 이혜정이 45세 딸의 임신 소식을 전하며 기쁨을 표현했다.7일 유튜브 채널 '빅마마 이혜정'에는 '45살 딸이 임신했어요!'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 이혜정 가족이 딸의 임신을 축하하기 위해 함께 식사하는 모습이 담겼다.이혜정은 "우리 집에 기분 좋은 일이 생겼다"며 영상을 시작했다. 이후 남편과 함께 파티 준비에 나섰고, 식당에 도착한 딸을 소개하며 "제 딸이 지금 마흔다섯 살인데 결혼한 지 3년 만에 임신을 했다"고 밝혔다.임신 소식을 처음 들었던 순간도 떠올렸다. 이혜정은 "어느 날 딸이 내 손을 잡더니 초음파 사진을 쥐여줬다. 얼마나 울었는지 모른다"고 말했다. 이어 딸이 현재 임신 6개월 차이며 아이의 성별은 딸이라고 설명했다.다만 손녀의 육아를 직접 맡는 것에는 선을 그었다. '황혼 육아' 이야기가 나오자 이혜정은 "자기 자식은 자기가 알아서 키워야 한다"고 웃었다.그러면서도 임신한 딸을 향한 걱정과 애틋함은 숨기지 못했다. 그는 "며느리가 애 낳을 때는 이렇게 긴장되지는 않았다"며 "물론 걱정은 됐지만 마음이 애달프고 짜릿짜릿하진 않았던 것 같다"고 솔직하게 털어놨다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr