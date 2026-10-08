서장훈이 '비서진'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

서장훈이 '비서진'에 출연한다. / 사진제공=SBS

전 농구선수 서장훈이 2002년 부산 아시안게임 금메달을 떠올리며 끝내 눈물을 쏟는다.오는 9일 방송되는 SBS 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진')에서는 서장훈이 출연해 농구선수 시절의 이야기를 전한다.이날 서장훈은 은퇴 후 예능인으로 활동하는 근황을 이야기하며 "꼬마 친구들은 내가 키 큰 개그맨인 줄 알지"라고 말한다. 이어 현역 시절을 돌아보며 2002년 부산 아시안게임 결승전의 뒷이야기를 공개한다.당시 한국 남자 농구 대표팀은 중국과의 결승전에서 야오밍을 상대했다. 접전 끝에 연장전까지 이어진 경기에서 서장훈은 중요한 3점슛을 성공시켰고, 한국은 중국을 꺾고 20년 만에 아시안게임 금메달을 차지했다.서장훈은 당시 경기를 회상하며 자신의 활약보다 동료 선수들에게 공을 돌린다. 이야기를 이어가던 중 감정이 북받쳐 눈물을 흘리기도 한다. 경기를 실시간으로 지켜봤다는 이서진 역시 "나도 울컥하더라"며 당시를 떠올린다.서장훈은 2026 아이치·나고야 아시안게임에 출전한 남자 농구 대표팀에 대해서도 이야기한다. 그는 "지금이 황금세대다"라고 평가하며 금메달을 예상한다. 방송에서는 서장훈이 대표팀의 우승을 확신했던 이유도 공개될 예정이다.'비서진'은 9일 오후 11시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr