방탄소년단 RM / 사진=텐아시아 DB

그룹 방탄소년단(BTS) RM(알엠)이 숙소 앞에 모인 인파로 멤버들과 스태프들이 휴식에 어려움을 겪고 있다며 팬들에게 자제를 요청했다.RM은 8일 팬 소통 플랫폼 위버스에 장문의 글을 올렸다. 그는 "우리는 지금 페루에 와 있다. 인생 처음으로 와서 설레고 기쁘다"며 라틴 아메리카 팬들에게 인사를 건넸다.이어 "우리가 묵는 호텔 앞에 종일 상주하는 팬들 때문에 멤버들과 스탭들이 굉장히 힘들어한다. 객실 안까지 시끄러워서 다들 잠도 잘 자지 못하고 있다. 같은 호텔 투숙객에게도 우리가 굉장한 민폐가 되고 있다"고 전했다.그는 팬들의 환영에 감사를 표하면서도 충분한 휴식이 필요하다고 강조했다. RM은 "반갑게 환영해 주는 마음과 열정은 감사하지만, 우리가 충분히 쉬고 수면을 취하지 못하면 여러분과 함께하는 공연에 지장이 생긴다"라고 말했다. 그러면서 "앞으로 가는 칠레, 브라질, 아르헨티나, 또 후의 아시아의 여러 나라들에서도 호텔 앞에 계속 있지 않았으면 한다"고 당부했다.RM은 "아미(팬덤명)라면 이해해 주고, 또 그러지 않을 거라고 믿고 있겠다. 보다 서로가 성숙하고 자랑스러운 관계가 될 수 있었으면 좋겠다"고 밝혔다. 끝으로 "우리는 오늘 공연도 최선을 다하겠다. 항상 감사하고 사랑한다"고 덧붙였다. 스페인어로 "Los amo"(여러분을 사랑한다)라는 인사도 전했다.한편, 방탄소년단은 콜롬비아 보고타에 이어 7일과 9일, 10일(현지시간) 페루 리마의 에스타디오 산 마르코스에서 월드투어 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'' 공연을 펼친다. 이후 칠레, 아르헨티나, 브라질로 남미 투어를 이어간다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr