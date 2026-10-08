레즈비언 부부, 취미까지 같이…동성 아내 가는 길엔 능

'강철부대W' 출신 곽선희가 동성 아내와 함께 운동 데이트를 즐겼다.곽선희는 최근 자신의 SNS를 통해 아내와 함께한 일상을 공개했다.공개된 사진 속 두 사람은 운동장을 배경으로 나란히 서서 셀카를 남기고 있다. 무엇보다 두 사람 모두 가슴에 태극기가 새겨진 'KOREA' 운동복을 맞춰 입어 시선을 사로잡았다. 곽선희는 블랙, 아내는 화이트 컬러를 선택해 같은 듯 다른 커플룩을 완성했다.스포츠 선글라스와 짧은 러닝 팬츠 등 본격적인 운동 차림에서도 두 사람만의 힙한 분위기가 돋보인다. 곽선희와 아내는 최근 러닝과 트레일 러닝 등 운동을 함께 즐기는 모습을 꾸준히 공개하고 있다.특히 데이트와 운동을 따로 구분하기보다 함께 땀 흘리며 시간을 보내는 두 사람의 일상이 눈길을 끈다. 탄탄한 몸매와 건강미 역시 시선을 사로잡는다.곽선희는 제53보병사단 예비역 중위 출신으로 채널A '강철부대W'에서 육군 팀장으로 활약하며 얼굴을 알렸다. 이후 모델 겸 마라토너로 활동하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr