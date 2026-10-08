김우빈의 팬사랑 미담이 전해졌다. / 사진=텐아시아DB

배우 김우빈의 새로운 미담이 알려졌다. 이번에는 팬 사랑 미담이다. 지난해 자신이 쓰던 향수를 팬에게 선물해 화제를 모았던 그는 이후 해당 브랜드의 광고까지 찍게 되자 이번에는 직접 제품을 구입해 팬에게 고마움을 돌려줬다.지난 6일 팬 A씨가 공개한 영상에는 김우빈이 일정 후 팬들에게 사인을 해주다가 자신의 차량으로 향하는 모습이 담겼다. 영상에는 일정이 끝난 뒤 팬들에게 사인을 해주던 김우빈이 "누나한테 주려고 선물 사놓은 게 있다"며 자신의 차량으로 향하는 모습이 담겼다.김우빈은 트렁크에서 쇼핑백을 꺼내 A씨에게 건넸다. 그러면서 "누나 덕분에 광고도 찍게 돼서 내가 너무 고마워서 주고 싶었다"며 "언제 만나나 해서 차에 계속 싣고 다녔다"고 말했다.선물은 김우빈이 현재 홍보 활동을 하고 있는 향수 브랜드의 제품이었다. 김우빈은 A씨뿐 아니라 현장에 있던 다른 팬들의 몫도 함께 준비했다. 김우빈은 "받은 거 아니고 내가 산 거다. 오해하지 마라"고 설명했다.이번 선물이 계기가 된 건 지난해 팬사인회다. A씨가 자신에게 어울릴 향수를 추천해달라고 하자 김우빈은 자신이 쓰던 향수를 직접 건넸다. 당시 장면이 온라인에서 화제가 됐고, 이후 김우빈은 해당 향수 브랜드의 모델로 활동하게 됐다. 김우빈은 지난해 인터뷰에서 이 일화를 직접 언급하기도 했다.네티즌들은 훈훈한 미담에 "감동이다", "인성 미쳤네", "진짜 고능한 사람이다" 등 반응을 보였다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr