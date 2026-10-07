‘환연’ 원규♥지현, 결혼 앞두고 눈물의 결별…이유는 비공개

'환승연애'를 통해 얼굴을 알린 원규와 지현이 결혼을 앞두고 결별했다.지현은 7일 자신의 유튜브 채널을 통해 새 영상을 공개하고 원규와의 결별 소식을 직접 전했다. 영상은 일본 도쿄의 한 호텔에서 촬영됐다.이날 지현은 차분한 모습으로 카메라 앞에 앉아 "원규 오빠와 더 이상 만남을 이어가지 않기로 결정했다"고 밝혔다.구체적인 결별 사유에 대해서는 말을 아꼈다. 지현은 헤어지게 된 이유를 공개하지 않는 것이 서로에 대한 예의이자 배려라고 생각한다는 뜻을 전했다. 이어 만남이 있으면 이별도 있듯 두 사람 역시 각자의 길을 걷게 됐다고 설명했다.그동안 두 사람의 사랑을 지켜보고 응원해준 팬들을 향한 미안함도 드러냈다. 지현은 결혼까지 기대하며 응원을 보내준 이들에게 미안한 마음을 전하는 한편, 원규의 앞날을 응원했다.지현은 "원규 오빠도 행복하게 잘 지냈으면 좋겠고, 나도 잘 지낼 것"이라며 눈물의 마지막 인사를 건넸다.원규와 지현은 연애 예능을 계기로 대중에게 이름을 알린 뒤 공개적으로 만남을 이어왔다. 특히 결혼을 앞둔 커플로 알려지며 많은 이들의 축하를 받았던 만큼 갑작스러운 결별 소식에 팬들의 아쉬움도 커지고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr