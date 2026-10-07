이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '개과천선 서인영'

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가수 린이 재혼을 앞둔 서인영에게 다시 한번 축가를 불러주겠다고 나섰다.7일 '개과천선 서인영' 채널에는 "백지영이 서인영 싫어한 진짜 이유 최초공개 (+대기실 사건, 목격자 진술)"라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 백지영의 집을 찾은 서인영은 과거 두 사람 사이에 있었던 '대기실 사건'을 꺼냈다. 백지영은 이야기를 시작하기도 전에 후회하는 모습을 보였다.당시 서인영은 백지영과 린이 함께 쓰던 대기실에 놀러 갔다. 린과 수다를 떨던 서인영에게 백지영은 "너무 시끄러운데"라고 한마디를 던졌고, 대기실 분위기는 순식간에 얼어붙었다.서인영은 "왜 린 언니는 안 혼내요?"라며 자신만 혼났던 당시의 서운함을 털어놨다. 린을 유독 아끼는 백지영의 모습이 부러웠다는 속내도 전했다. 백지영은 "너를 타깃으로 해서 그랬다"며 "이게 잘못된 거지"라고 인정했다. 이어 당시 서인영이 한창 잘나가던 때였는데 겸손한 모습이 보이지 않았다고 덧붙였다.이야기는 자연스럽게 대기실 사건의 또 다른 당사자인 린으로 이어졌다. 백지영이 "너 세진이하고 마지막으로 연락한 게 언제야?"라고 묻자, 서인영은 "나 첫 번째 결혼식 때 세진(린) 언니가 축가해줬다"고 답해 웃음을 안겼다. 그러면서 "나 진짜 민망해서 연락을 못 하겠더라"고 솔직하게 털어놨다.백지영은 곧바로 린에게 전화를 걸어 "인영이가 우리 집 와서 유튜브 같이 촬영하고 있다"고 전했다. 서인영은 "언니 안녕, 나 또 갈 거야"라며 재혼 소식을 에둘러 알렸다.린은 흔쾌히 "불러, 그럼. 내가 마음이 안 좋아"라며 미안한 마음을 내비쳤다. 이에 제작진은 '축가 AS'라는 자막을 달아 센스 있게 받아쳐 웃음을 더했다.이날 통화에서 린은 대기실 사건에 대한 기억도 보탰다. 린은 "네가 목소리가 컸어"라며 당시 서인영에게 여러 번 눈짓을 보냈다고 말했다. 이를 들은 서인영은 "나 이렇게 눈치가 없는 거야"라며 머쓱해했다.한편 서인영은 2023년 9세 연상의 사업가와 결혼했으나 1년여 만에 파경을 맞았다. 현재는 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피(NP)의 최지훈 대표와 올 하반기 결혼을 준비하고 있다. 1978년생인 최 대표는 1984년생 서인영보다 6세 연상이다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr