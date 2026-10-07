옹성우가 영화 '정가네'를 통해 사투리 연기에 도전했다. / 사진=텐아시아DB

배우 옹성우가 영화 '정가네'(감독 김지현)를 통해 사투리 연기에 도전했다.7일 부산 우동 영화의전당에서 제31회 부산국제영화제(BIFF) '한국 영화의 오늘 - 스페셜 프리미어' 섹션에 초청된 영화 '정가네'의 오픈토크가 진행됐다. 김지현 감독과 배우 류승룡, 박해준, 옹성우, 이상희가 참석했다.'정가네'는 30년간 말 한마디 섞지 않고 살아온 형제 만수와 병수가 송아지 장수를 지키기 위해 힘을 합치며 벌어지는 이야기를 그린다. 옹성우는 신입 수의사 정훈 역을 맡았다.옹성우는 "대본을 읽을 때부터 동화를 읽는 것 같은 느낌이었다"고 말했다. 그는 "흙냄새가 나면서 따뜻하고 구수하고 그리운 느낌들이 (들었다)"며 "이 마을의 주민이 되고 싶다는 마음이 강하게 들었다"고 털어놨다.김지현 감독은 옹성우에 대해 "한 마리 송아지 같은 존재"라고 표현했다. 그는 "옹성우가 영화에서 사투리 연기를 처음 시도했다"며 "부산에서 보여드릴 때 걱정이 많았지만, 밝은 에너지가 필요했는데 그런 부분들을 잘 소화해줬다"고 밝혔다.'정가네'는 오는 12월 2일 극장에서 정식 개봉한다.제31회 부산국제영화제는 지난 6일 개막해 오는 15일까지 부산 영화의전당 일대에서 열린다.부산=박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr