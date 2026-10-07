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영화 ‘암살자(들)’의 역사 왜곡 논란이 출연 배우를 향한 집회와 협박성 발언으로 퍼지면서 경찰이 주연 배우 유해진에 대한 신변보호에 나섰다.지난 6일 경찰에 따르면 서울 성북경찰서는 이날 유해진의 소속사로부터 신변보호 요청을 받고 안전조치를 가동했다. 경찰 측은 유해진에게 긴급 상황에 사용할 수 있는 스마트워치를 지급하고 112 시스템에 등록했으며, 서울 성북구 자택 주변 순찰도 강화했다. 별도의 전담 보호요원은 배치하지 않았다.경찰 관계자는 “범죄 피해를 당한 경우뿐 아니라 피해 우려가 있을 때도 안전조치를 한다”고 설명했다.보수 성향 시민단체 신자유연대와 벨라도 등은 지난 4일 유해진의 자택 앞에서 집회를 열고 영화 상영 중단과 제작진·배우들의 사과 등을 요구했다. 또 다른 보수단체인 호국연합방패단도 지난 6일 오후 5시께 영화 제작사 하이브미디어코프 건물 앞에서 제작자와 배우들을 규탄하는 집회를 열었다.'암살자(들)'은 1974년 8월 15일 발생한 육영수 여사 피격 사건을 소재로 사건의 배후를 추적하는 이야기를 그린 작품이다. 역사적 사건을 재구성한 방식을 두고 역사 왜곡이라는 비판이 제기되면서 논란이 이어지고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr