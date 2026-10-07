사진 = 진기주 인스타그램

사진 = 진기주 인스타그램

사진 = 진기주 인스타그램

사진 = 진기주 인스타그램

배우 진기주가 긴 머리로 변신한 새로운 모습을 공개했다.진기주는 최근 자신의 인스타그램에 "머리붙였👩🏻"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 진기주는 오렌지색 의자에 편하게 앉아 시선을 옆으로 돌린 모습이다. 앞머리를 내린 채 가슴 아래까지 길게 이어지는 검은 머리를 자연스럽게 늘어뜨렸으며 짙은 레드 컬러의 반소매 카디건에 화이트 이너와 데님 팬츠를 매치해 편안한 스타일을 완성했다.이어진 사진에서 진기주는 같은 자리에 앉아 두 손을 모은 채 카메라를 정면으로 바라봤다. 길어진 헤어스타일이 얼굴 양옆으로 부드럽게 떨어지면서 앞선 단발 스타일과 확연히 다른 인상을 보여준다.또 다른 사진에서 진기주는 엘리베이터 안에 서서 한쪽으로 시선을 돌렸다. 몸에 가볍게 맞는 레드 카디건과 데님 팬츠 차림은 그대로 유지한 가운데 긴 머리가 상체를 따라 내려오며 달라진 스타일을 한눈에 드러냈다.마지막 사진에서 진기주는 한 손을 바지 주머니에 넣은 채 카메라를 향해 살짝 미소 지었다. 자연스럽게 내려온 앞머리와 긴 생머리가 어우러지며 앞선 사진보다 한층 부드러운 표정을 담아냈다.이를 본 팬들은 "어머나 예쁘다 이뻐 이뻐", "젊고 긴 머리가 돌아왔습니다", "너무 예뻐", "개이쁘다", "너무 귀여워요", "헤어 진짜 예뻐요" 등의 댓글을 달았다.한편 1989년생으로 37세인 진기주는 2014년 G1방송 강원민방 수습기자로 입사한 기자 출신으로 알려져 관심이 쏠렸던 바 있다. 진기주는 KBS 2TV 새 드라마 '슬리핑닥터' 출연을 확정했으며 새로운 출발을 위해 정신건강의학과 개인병원을 연 원장 홍경 역을 맡는다. 작품은 기울어가는 병원을 운영하는 홍경과 김성철이 연기하는 페이닥터 남지오의 이야기를 그리는 로맨틱 드라마로 2027년 방송을 목표로 촬영에 돌입했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr