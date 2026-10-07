배우 이정은은 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'에서 장희숙으로 분한다. / 사진=텐아시아DB

배우 이정은이 '베스트 커플상'을 두고 김지원, 손현주와의 삼각관계를 예고했다.7일 서울 양천구 SBS홀에서 SBS 새 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X') 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 김지원, 이정은, 손현주, 김우석과 이정림 감독이 참석했다.'닥터X'는 천재적인 수술 실력을 지닌 의사 계수정(김지원 분)이 구서대학교병원 내부의 부조리에 맞서는 이야기를 그린 사이다 메디컬 누아르다. 이정은은 극 중 의사 용역 소개소 소장 장희숙 역을 맡았다.이정은은 김지원과의 호흡에 대해 "김지원 배우와 꼭 한번 같이 하고 싶었다. 함께 작업했던 감독님과 작가님들이 칭찬을 많이 하셔서 기회를 기다리고 있었다"고 말했다. 이어 "두 인물이 함께 쌓아가는 역사가 있는데, 그 장면들을 촬영하면서 만족감이 컸다"고 전했다.김지원 역시 "호흡이 정말 좋았다. 이정은 선배님은 너무 사랑스러우셔서 옆에서 지켜보는 것만으로도 행복했다"고 화답했다. 이어 "연기적으로도 많이 배울 수 있어서 행복과 배움, 두 마리 토끼를 다 잡은 현장이었다"며 "이정은 선배님과 '베스트 커플상'도 받고 싶다"고 말했다.그러자 이정은은 손현주와의 '베스트 커플상' 수상 가능성을 언급하며 분위기를 띄웠다. 그는 "손현주 씨도 저와의 커플상을 노리는 것 같다"며 "제가 김지원 씨와 어울릴지, 손현주 씨와 어울릴지는 시청자분들이 판단해달라"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.'닥터X'는 오는 9일 오후 9시 50분 첫 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr