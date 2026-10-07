엑스디너리 히어로즈 미니 앨범 'IMPULSE' 하이라이트 샘플러 섬네일 / 사진=JYP엔터테인먼트

밴드 엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes)가 서정성과 폭발적인 에너지를 함께 담은 새 앨범으로 돌아온다.엑스디너리 히어로즈는 7일 정오 공식 SNS에 새 미니 앨범 'IMPULSE'(임펄스)의 하이라이트 샘플러를 공개했다. 오는 12일 발매되는 타이틀곡 'Obsessed with Youth'(업세스트 위드 유스)를 비롯해 앨범에 수록된 일곱 곡의 일부를 담은 영상이다.타이틀곡 'Obsessed with Youth'는 서정적인 분위기와 강렬한 에너지가 어우러진 곡이다. 엑스디너리 히어로즈와 꾸준히 호흡을 맞춰온 이우민 "collapsedone"이 이번에도 타이틀곡 작업에 참여했다. 그는 앞서 'PLUTO'(플루토), 'Save me'(세이브 미), 'Night before the end'(나이트 비포 디 엔드) 등을 함께 작업했다.수록곡에는 다양한 밴드 사운드가 담겼다. 어쿠스틱 사운드의 'Breathe in, Breathe out'(브리드 인, 브리드 아웃), 모던 록 트랙 'Give Up The Ghost'(기브 업 더 고스트), 강렬하고 경쾌한 'Slashhh!'(슬래시!), 헤비 록 장르의 'u and me in arguments'(유 앤 미 인 아규먼츠)가 차례로 공개됐다. 발라드 'Love in dystopia'(러브 인 디스토피아)와 역동적인 'You Right There'(유 라이트 데어)도 서로 다른 분위기를 드러냈다.'IMPULSE'는 욕망과 충동을 중심으로 사람을 움직이는 본능적인 감정을 다룬 앨범이다. 멤버들은 타이틀곡을 비롯한 여러 수록곡 작업에 참여해 자신들의 음악적 색깔을 담았다.앨범 발매 후에는 단독 콘서트로 팬들과 만난다. 엑스디너리 히어로즈는 11월 13일부터 15일까지 인천 인스파이어 아레나에서 'Xdinary Heroes Concert < IMPULSE >'를 개최한다. 이들이 인스파이어 아레나에서 여는 두 번째 단독 공연이다.새 미니 앨범 'IMPULSE'와 타이틀곡 'Obsessed with Youth'는 오는 12일 오후 6시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr