베이비몬스터 / 사진=YG엔터테인먼트

그룹 베이비몬스터가 유튜브 구독자 1330만 명을 확보하며 블랙핑크와 트와이스에 이어 K팝 걸그룹 구독자 수 3위에 올랐다.7일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 베이비몬스터의 유튜브 공식 채널 구독자는 1330만 명으로 집계됐다. 채널 누적 조회수도 100억 회를 넘어섰다. YG는 K팝 걸그룹 단일 채널 가운데 가장 짧은 기간에 누적 조회수 100억 회를 달성했다고 밝혔다.스포티파이에서도 팔로워 900만 명을 돌파했다. 지난달 27일 해당 수치를 넘어섰으며, 2024년 4월 1일 공식 데뷔 이후 약 2년 6개월 만이다. 소속사에 따르면 5세대 K팝 그룹 중 가장 빠른 기록이다.음원 스트리밍 실적도 쌓이고 있다. 'BATTER UP'(배터 업), 'SHEESH'(쉬시), 'DRIP'(드립) 등 일곱 곡이 스포티파이에서 각각 누적 재생 수 1억 회를 넘겼다. 네 장의 앨범을 통해 발표한 전체 트랙의 합산 스트리밍은 30억 회에 가까워졌다.틱톡과 인스타그램 팔로워는 각각 1420만 명, 1030만 명이다. 두 플랫폼에서도 5세대 K팝 걸그룹 중 가장 많은 팔로워를 확보했다고 소속사는 설명했다. 베이비몬스터는 음악과 퍼포먼스 영상 외에도 멤버들의 일상을 담은 콘텐츠를 공개하며 팬들과 소통하고 있다.베이비몬스터는 현재 두 번째 월드투어 '2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR [춤 (CHOOM)]'을 진행하고 있다. 아시아·오세아니아·남미·북미·유럽 등 5개 대륙의 18개 도시에서 총 31회 공연하는 일정이다. 오는 23일 오후 1시에는 신곡을 발표한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr