그룹 튜이드 / 사진제공=ABD

그룹 튜이드(TUIDE)가 데뷔 앨범 수록곡 'Echo'로 음악방송 활동을 이어간다.튜이드는 오는 8일 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 9일 KBS2 '뮤직뱅크', 10일 MBC '쇼! 음악중심', 11일 SBS '인기가요'에 출연해 미니 1집 'TUNE & PLAY' 수록곡 'Echo' 무대를 선보인다.'Echo'는 튜이드가 정식 데뷔 전 진행한 'TUIDE EXCLUSIVE PREVIEW [PLAYGROUND]'에서 먼저 퍼포먼스를 공개한 곡이다. 이후 음악방송에서 해당 곡의 무대를 보고 싶다는 팬들의 요청이 이어졌다.곡은 딥하우스와 업템포 클래식 하우스를 결합했다. 좋아하는 사람에게 보내는 마음이 한 방향으로만 전달되는 상황을 '에코(echo)'에, 서로의 마음이 통하기를 바라는 마음을 '스테레오(stereo)'에 빗대어 표현했다.튜이드는 앞서 타이틀곡 'SUN KISS'로 데뷔 활동을 진행했다. 데뷔 앨범 'TUNE & PLAY'는 미국 빌보드 '월드 앨범' 차트에 3주 연속 진입했으며, 튜이드는 지난달 26일 자 '이머징 아티스트' 차트에서 1위를 기록했다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr